El PP es recupera a costa del PSOE i Vox
Feijóo treu 3,5 punts a un Sánchez que baixa a mínims de la legislaturaA / bascal frena l’ascens i ERC té el seu millor resultat
Jose Rico
El cicle electoral autonòmic que va començar a Extremadura els últims dies del 2025 ha desfet la igualtat amb què Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo van acabar l’any. L’agredolç èxit extremeny del PP i la patacada del PSOE en el moment de més fragilitat parlamentària del Govern s’han traslladat a les expectatives de cara a les eleccions generals, que Sánchez es resisteix a avançar. Els populars han ampliat l’avantatge i es col·loquen 3,5 punts per sobre dels socialistes, que se situen en la pitjor estimació de vot des de les eleccions del 2023. A més, amb la seva recuperació, Feijóo aconsegueix frenar en sec Vox després d’un any de creixement sostingut.
La primera fotografia del 2026 de l’enquesta política d’Espanya del Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) per a Prensa Ibérica mostra com el PP puja a costa de pescar vots tant a Vox com al PSOE, fet que permetria a Feijóo reduir el pes dels ultres en el bloc de dretes, l’hegemonia del qual continua sent rotunda: PP i Vox sumarien de 188 a 198 escons i vorejarien el 48% dels vots. Feijóo guanyaria les eleccions amb el 30% dels sufragis i 125-130 diputats (ara en té 137), un punt i nou diputats més que en el sondeig d’octubre.
Amb tot, el PP continua tres punts per sota del seu últim resultat electoral. El motiu d’això és que, tot i que aconsegueix retenir més votants que fa tres mesos (65,5%) i aconsegueix un de cada 10 votants de Vox, les fugues cap al partit de Santiago Abascal han pujat més de cinc punts i arriben al 16%. Feijóo manté una puntuació baixa però estable (3,3), i millora lleugerament la nota entre els votants del PP (5,7).
Desgast acumulat
Del que més es beneficia el PP és de l’erosió de Sánchez. El PSOE obtindria el 26,5% dels vots i 105-110 escons (avui en té 121), la pitjor dada de tota la sèrie del GESOP des del 2023. Des d’octubre ha perdut 1,3 punts i set escons, i des de les últimes eleccions, 5,2 punts. Dues dades ajuden a entendre aquest desgast. La primera és la caiguda de la fidelitat de vot fins al 56,9% (mínim de la legislatura), fet que provoca més fugues cap a tots els partits, sobretot cap a Sumar (6,3%), PP (5,9%) i Vox (5,8%).
El segon llast per al PSOE és que la valoració del Govern i del mateix Sánchez minva significativament. El president redueix tres dècimes la valoració mitjana i torna als nivells més baixos de la sèrie (3,6), tot i que manté un suport notable entre els seus votants (5,8) i entre els de Sumar (5,6) i ERC (5,5). Continua sent el preferit per a president (22,9%), però Feijóo retalla distàncies i passa del 14,4% al 17% en aquest rànquing.
Paral·lelament, la valoració de l’actuació del Govern cau de manera clara, amb un augment de 5,2 punts en les opinions negatives (57%) i una baixada de 4,5 punts en les valoracions més positives (24,1%). La percepció sobre la situació general d’Espanya també es deteriora, amb un 67% de pessimistes (un punt més que a l’octubre) i només un 27,4% d’optimistes (tres punts menys).
Auge de la ultradreta
En aquest context, Vox trenca la tendència a l’alça de les últimes dues enquestes, tot i que conserva tenint múscul. Abascal aconseguiria el 17,8% dels vots i 63-68 escons (avui en té 33), sis dècimes i cinc diputats menys que fa tres mesos, però 5,4 punts més que a les urnes. És la segona millor dada històrica de Vox en els sondejos del GESOP. Tot i que la fidelitat de vot als ultres continua sent la més alta de totes (69,4%), ha retrocedit més d’11 punts des de l’octubre i s’accentuen, sobretot, les pèrdues cap a S’ha Acabat la Festa, el partit d’Alvise Pérez.
Aquesta primera enquesta de l’any reafirma que els homes i els joves sostenen en una bona part l’auge de Vox. Abascal és l’opció preferida entre els votants de 18 a 29 anys (20,7%) amb mig punt més d’intenció de vot respecte a l’octubre. El PSOE lidera la franja de 30 a 44 anys i la de més grans de 60 anys, mentre que el PP només és la primera opció a la franja de 45 a 59 anys. Per sexes, els homes elegeixen primer Feijóo (19,5%) i després Abascal (16,5%), abans que Sánchez (13,4%), que, però, ha recuperat el vot femení (26,6%) a pesar de les denúncies d’assetjament a les files socialistes.
Sumar i Podem experimenten una lleugera millora per segon sondeig consecutiu pel fet de beneficiar-se de la baixada del PSOE. Yolanda Díaz aconseguiria el 8,3% dels vots i 16-18 escons, mentre que Irene Montero recolliria el 4,3% de paperetes i 3-5 diputats. La suma de totes dues per separat continua estant lluny dels 31 parlamentaris que van obtenir el 2023. Montero puja més que Díaz, i la vicepresidenta s’allunya de l’aprovat, baixa nota (del 4 al 3,6) i empata amb Sánchez.
Dels votants de Sumar el 2023, Podem es quedaria amb un de cada quatre (26%), Díaz retindria el 42,4% després d’haver millorat en 12 punts la fidelitat de vot. Les fugues en direcció al PSOE han baixat, però continuen sent prou significatives (13,1%).
El treball de camp del sondeig es va elaborar a partir de 1.002 entrevistes del 12 al 15 de gener, és a dir, en una setmana marcada pel debat sobre el nou finançament autonòmic, que el Govern va pactar en primer lloc amb ERC. Doncs bé, els republicans rendibilitzen aquest protagonisme amb la millor dada de tota la legislatura i l’avantatge més gran sobre Junts. Esquerra obtindria 10-11 escons (avui en té 7) després d’esgarrapar dues dècimes i situar-se en el 2,2% dels vots. El partit de Carles Puigdemont, per la seva banda, es manté en l’1% dels sufragis i es quedaria amb 3-4 diputats (ara en té 7).
Cal prudència amb les dades d’ERC i Junts perquè tenen percentatges d’indecisos per sobre de la resta de partits. JxCat, per exemple, té una fuga de vot del 18% cap al PP i una altra del 16% cap a "un altre partit". Una possible explicació seria l’efecte Aliança Catalana, que encara és una incògnita si saltarà a la política estatal.
Subscriu-te per seguir llegint
- Gonzalo Bernardos, economista: 'Els hereus de les famílies obreres no paguen l'impost de successions a Espanya
- Diversos cotxes queden atrapats a la carretera de Rasos de Peguera
- Expectació a la plaça Catalunya de Manresa per la presència d'una grua per treure un cadàver d'un pis
- Jordi Viladoms, d'Igualada, guanya el seu setè Dakar com a director esportiu
- David Jiménez, advocat expert en herències, adverteix: “Quan tu li entregues els teus béns a un fill has perdut el control”
- Jordi Viladoms, triomfador al Dakar, anuncia que deixa la direcció esportiva de KTM després de deu anys
- El jutjat tanca el cas de la dona que acusava quatre homes de violar-la a Navàs perquè ella no ratifica la denúncia
- Primera imatge de Rosalía com a 'stripper' a la tercera temporada d'Euphoria