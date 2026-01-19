El president de Renfe allunya l’error humà en el descarrilament d’Adamuz: “Ha d’haver estat el material d’Iryo o un problema d’infraestructura”
Álvaro Fernández de Heredia, president de Renfe, ha confirmat que el tren accidentat circulava a una velocitat inferior a la assignada al tram, descartant un excés de velocitat
Sabina Feijóo
Aquest dilluns, hores després del descarrilament ocorregut la nit de diumenge 18 de gener, Álvaro Fernández de Heredia, president de Renfe, ha atès diversos mitjans de comunicació radiofònics per avançar les darreres informacions de què disposa la companyia ferroviària espanyola.
Entre aquestes, en una entrevista a RNE, ha allunyat la possibilitat d’un error humà en l’accident. Això perquè, si el maquinista hagués pres una decisió errònia, “el mateix sistema la corregeix”. Per aquest motiu, ha assenyalat que el problema ha d’haver estat “amb el material mòbil d’Iryo o amb un problema de la infraestructura”. Quan se’n sabrà amb seguretat? No hi ha certesa. “És massa aviat per tenir informació del que ha succeït, és un accident en circumstàncies estranyes i no hi haurà una conclusió en un temps breu”, ha conclòs.
Pot tractar-se, doncs, d’un excés de velocitat? No, perquè “circulaven a una velocitat inferior a la assignada al tram”, ja que anaven entre 205 i 210 quilòmetres per hora en un tram recte amb límit de 250 km/h, ha assenyalat en la mateixa entrevista a RNE. En conseqüència, Heredia ha avançat que el servei ferroviari entre Madrid i Andalusia estarà, previsiblement, suspès durant més de dos o tres dies.
El sistema no va tenir temps d’activar l’alarma
Una altra de les qüestions a què Heredia ha respost, en aquest cas en declaracions a la SER, és per què els sistemes de seguretat i d’alarma no es van poder activar i evitar així el segon descarrilament del tren Alvia 2384, que circulava en sentit contrari, direcció Madrid-Huelva. El motiu va ser l’escàs temps transcorregut entre el descarrilament i el xoc, ja que amb prou feines van passar uns segons.
Així, de manera habitual, quan hi ha un obstacle a la via “es bloqueja el solc, s’impedeix la circulació i s’ordena el frenat d’emergència al tren”. En aquesta ocasió, si el sistema no va poder funcionar correctament va ser perquè, “pel que sembla, l’interval de temps entre un tren i un altre que es creuaven en sentits contraris ha estat de 20 segons i, per tant, és impossible que actuï aquest mecanisme, ja que és el temps d’activar el frenat i resulta massa tard”.
Condolències a les víctimes
A la seva xarxa social X, el president ha traslladat les seves condolències a les víctimes i als seus familiars. Ha reiterat la dificultat per conèixer amb certesa la dimensió del que ha passat i ha assegurat que la seva empresa, Renfe, continuarà col·laborant amb els serveis d’investigació. “És una tragèdia que ens afecta a tots”, ha afirmat.
Cal destacar que entre els 39 morts, confirmats mentre es redacta aquesta notícia, es troba el maquinista del tren Alvia contra el qual ha xocat el comboi d’Iryo que va descarrilar aquesta tarda a Adamuz (Còrdova). La informació va ser confirmada aquesta matinada pel president secretari ferroviari d’UGT a Andalusia, Pedro Gómez. “El que es trasllada és que el maquinista de l’Alvia, que és el nostre company, és un dels morts”, ha afirmat.
