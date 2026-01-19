Pugen a 40 els morts de l'accident de trens a Còrdova: aquest és l'expedient del succés
Les autoritats temen que es trobaran més cossos quan es puguin aixecar els vagons
ACN
El nombre de víctimes a l'accident de trens d'alta velocitat d'aquest diumenge a Còrdova ha pujat a 40, segons ha confirmat aquest dilluns a la tarda el president de la Junta d'Andalusia, el popular Juan Manuel Moreno Bonilla. En una compareixença davant dels mitjans al costat del president del PP, Alberto Núñez Feijóo, Bonilla també ha explicat que el nombre d'hospitalitzats a baixat a 41. D'aquests, 12 estan ingressats a l'UCI, entre ells un menor, però segons el president andalús no es tem per la vida de cap. Tot i això, ha alertat que els serveis d'emergència i els ferroviaris continuen buscant cossos entre la ferralla, i no ha descartat que se'n trobin quan es puguin aixecar els vagons, una tasca que, ha dit, serà "lenta i complexa".
El cap de la junta andalusa ha explicat que Adif està plantejant mesures "alternatives" per evacuar els vagons 1 i 2 del tren Alvia accidentat, "els més afectats", i "tot indica que serà lent, perquè caldrà retirar molt material per aixecar els vagons, que és on hi podria haver ciutadans morts". "Tant de bo no sigui així -ha desitjat Bonilla- però encara hi ha moltes zones que són opaques".
El president andalús també ha admès la "dificultat" d'elaborar una llista de desapareguts precisa, pel fet que, fins al moment, no totes les famílies que han trobat a faltar un ésser estimat han presentat denúncia. "El més lògic és que en 24 o 48 hores s'hagin pogut elevar els dos vagons i aleshores podrem saber amb exactitud quants morts hi ha hagut", ha afirmat Bonilla.
El líder de la Junta d'Andalusia, que ha evitat fer "cap hipòtesi" sobre les causes de l'accident, ha fet les declaracions al costat del cap del seu partit, Alberto Núñez Feijóo. El líder popular ha explicat que s'ha desplaçat a l'indret de l'accident per "donar el condol a les famílies" que ja tenen confirmació d'un parent entre les víctimes mortals, per "acompanyar" les que esperen confirmacions i per donar les gràcies a tot el personal que "ha treballat des del primer instant" en l'accident.
L'accident de Santiago de Compostel·la
"Em sap molt de greu. Això m'ha fet reviure l'accident de l'Alvia del 2013 que vam tenir a Santiago amb 80 morts i 140 ferits. No ho oblidaré mai, i sé que vostès tampoc oblidaran el que ha passat ara", ha rememorat Feijóo, que aleshores era president de la Xunta de Galícia.
Feijóo també ha explicat que des d'ahir no ha rebut cap trucada del govern espanyol per posar-lo al corrent de la situació com a cap de l'oposició. Al contrari, ha indicat que ahir a la nit el seu equip es va posar en contacte amb el del president de l'executiu, Pedro Sánchez, per posposar la trobada que ambdós líders havien de mantenir aquest dilluns.
Descarrilament
El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha afirmat aquest dilluns que els dos últims vagons del tren Iryo implicat en l'accident van descarrilar de la Via 1 a l'entrada de l'estació d'Adamuz. Aquests cotxes van envair la Via 2, per la qual en aquell moment arribava un comboi Alvia en sentit contrari, i van xocar contra el cap d'aquest segon tren.
Tot plegat ho explica l'expedient que ha obert el Ministeri per investigar les causes del succés, un expedient que també afirma que els dos primers vagons del tren Alvia van caure per un marge de quatre metres al costat de les vies.
