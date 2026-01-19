Diagnòstic del president
Salvador Illa té una «patologia inflamatòria» a la zona lumbar que «podria ser una infecció», segons els metges
Salvador Illa estarà ingressat dues setmanes per una pèrdua de força a les cames pendent de diagnòstic
El conseller Albert Dalmau assumeix les funcions de Salvador Illa com a president durant la seva hospitalització
Júlia Regué
L’equip mèdic de l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona ha informat aquest dilluns que continuen practicant proves al president de la Generalitat, Salvador Illa, que estarà ingressat dues setmanes després de patir una «pèrdua de força» en els músculs de les extremitats inferiors. Després que descartessin patologies greus vasculars o tumorals, han informat que Illa està estable i amb ganes de recuperar-se, i que les proves indiquen que té una «patologia inflamatòria» a la zona lumbar, que podria ser una «infecció».
En declaracions a Catalunya Ràdio, el gerent de l’Hospital de la Vall d’Hebron, Albert Salazar, ha assenyalat que aquest és el diagnòstic al qual apunta l’equip mèdic, i que el president ha tingut febre fins aquestes últimes hores. «Amb tractament antibiòtic seria suficient, i hi haurà bona evolució. S’ha estudiat de manera precoç», ha indicat. Així, ha dit que Illa seguirà previsiblement un dia més a la unitat de vigilància, i no baixarà a planta. En principi es manté la previsió que estigui dues setmanes ingressat.
«És una persona sana, que no té comorbiditats, i això ens fa ser optimistes que la resposta serà bona», ha conclòs.
El president va ser traslladat dissabte a la tarda a la Vall d’Hebron, en una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), després de notar una pèrdua de força a les cames quan es disposava a sortir a córrer, com fa gairebé diàriament, abans d’iniciar la seva agenda institucional.
Després de les proves practicades, que han inclòs ressonàncies magnètiques i TAC, l’equip mèdic va concloure que Illa no ha patit cap patologia greu –ni ictus ni tumor, entre altres malalties– i s’està treballant per acabar de concretar el diagnòstic, i els metges apunten que l’origen de la seva afecció és inflamatori.
