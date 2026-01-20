Un acord UE-EUA insuficient
Europa ha conviscut amb un còctel d’incertesa comercial, gir geopolític i reajustament de prioritats. Empresaris, bancs d’inversió i gestores coincideixen en el diagnòstic: la UE s’ha vist obligada a reaccionar, tot i que l’impacte afegit encara és menor del que es temia.
Una menor relació transatlàntica ha empès Brussel·les a elevar recursos en seguretat
Els Estats Units suposen el 3,8% de les exportacions de Catalunya davant el 16% de França o l’11% d’Alemanya. Malgrat aquestes xifres, el primer any de mandat de la segona legislatura de Donald Trump, que es compleix avui, ha sacsejat els pilars del comerç global i alguns dels consensos sorgits des de la Segona Guerra Mundial. "Hi continua havent preocupació entre les empreses però hauríem d’estar menys preocupats que fa un any després de l’acord comercial entre la Unió Europea i els EUA, que és un mal menor", resumeix Kilian García, director d’Internacional de Foment del Treball.
La CEOE descriu l’agenda de Trump com a "disruptiva", recolzada en proteccionisme, supremacia tecnològica, enduriment migratori, desregulació i rebaixes fiscals, amb menys multilateralisme i una transició cap a un ordre "multipolar". Aquesta menor predisposició a la relació transatlàntica, afegeixen, ha empès Brussel·les a actualitzar prioritats i a elevar recursos en seguretat i defensa.
El front més visible ha sigut el comercial. Després de mesos d’anuncis i contramesures –i un avanç d’exportacions europees per temor de nous gravàmens–, la tensió es va reduir amb l’acord UE-EUA de finals de juliol, que va fixar un "sostre" general del 15% per a la majoria de béns europeus i va evitar una escalada més gran. El pacte va incorporar compromisos de compres d’energia i una intenció d’inversió privada europea en els EUA d’almenys 600.000 milions de dòlars. Tot i així, segueixen punts de fricció: Washington manté aranzels del 50% a l’acer i a l’alumini, i ha vinculat la negociació sobre aquests gravàmens a exigències que toquen la regulació digital europea. A més, la UE prepara aranzels per valor de 93.000 milions en represàlia per l’amenaça de Trump sobre Groenlàndia. Trump, que ha reclamat a Dinamarca el control de Groenlàndia, va anunciar dissabte a la nit que a partir de l’1 de febrer imposarà aranzels del 10% als productes procedents del Regne Unit, Noruega i sis països de la UE més, després que aquests hagin enviat tropes a l’illa àrtica per participar aquesta setmana en maniobres militars.
El sotrac s’ha notat també en les divises. El dòlar va tancar el 2025 amb la seva pitjor caiguda anual des del 2017 per les retallades dels tipus d’interès i la guerra aranzelària liderada per Trump i es va depreciar un 13% davant l’euro. L’apreciació de la divisa comunitària resta competitivitat als exportadors del Vell Continent, tot i que abarateix importacions com energia i matèries primeres. Per a Rosa Duce, economista en cap de Deutsche Bank Espanya, el 2026 hauria de portar "més estabilitat": les inversions tecnològiques i un creixement nord-americà més elevat sostenen el dòlar, però pesen les retallades de tipus d’interès esperats als EUA i els dubtes sobre la independència de la Reserva Federal amb el relleu del seu president Jerome Powell al maig.
Més despesa en defensa
En paral·lel, l’"efecte defensa" ha guanyat protagonisme. Duce destaca que la pressió de Washington per elevar la despesa dins de l’OTAN ha accelerat decisions europees, amb Alemanya trencant tabús d’austeritat i obrint la porta a un gran programa d’inversió. L’OTAN ha fixat l’objectiu que els seus països membres destinin un 5% del PIB per a despesa militar el 2035. Santiago Martínez Morando, cap d’anàlisi econòmica i financera d’Ibercaja, adverteix que "el repte serà guanyar eficiència a través de coordinació de les compres, interoperabilitat i R+D perquè la despesa es tradueixi en productivitat i autonomia".
¿I a Espanya? Les últimes dades del 2025 apunten a una caiguda general de les exportacions espanyoles als EUA, amb avanços en béns d’equipament i consum durador i retrocessos en manufactures de consum i automòbil; una tendència que ja s’apreciava en el primer semestre.
