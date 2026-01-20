Adif limita un tram d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona a 160 km/h després de l'accident d'Adamuz
Els tècnics inspeccionaran la infraestructura aquesta nit i les limitacions es podrien aixecar si “tot està bé”
Aina Martí (ACN)
Adif redueix temporalment la velocitat màxima dels operadors ferroviaris d’alta velocitat a 160 quilòmetres per hora en un tram de 187 quilòmetres de la línia Barcelona-Madrid. Segons han confirmat fonts del gestor d’infraestructures, la limitació de velocitat és temporal i s’aplica al tram entre Mejorada del Campo, localitat propera a Madrid, i Cetina, a 30 quilòmetres de Calatayud.
La decisió d’Adif s’ha produït després que els maquinistes reportessin sots en el tram afectat. Aquesta nit tècnics de manteniment revisaran la infraestructura i, “si tot està bé” s’eliminarà la limitació. La instrucció arriba dos dies després de l’accident ferroviari d’Adamuz, que ha provocat 41 víctimes mortals, les causes del qual encara s’estan investigant.
En paral·lel a la iniciativa d’Adif, els maquinistes de la línia d’alta velocitat entre Barcelona i Madrid estan extremant precaucions a l’hora de circular i regulant la velocitat quan detecten vibracions. Tal com recorda el sindicat majoritari, Semaf, els conductors de trens tenen la potestat de disminuir la velocitat si la causa ho justifica.
Fonts del Ministeri de Transports han relativitzat l’afectació que podrà tenir aquesta limitació i han augurat que és “gairebé segur” que la circulació tornarà a la normalitat aquest dimecres. En aquest sentit, des del departament que dirigeix Òscar Puente han afirmat que la situació és un “moviment de Semaf per boicotejar l’operativa ferroviària i aprofitar el moment” ja que no es pot revisar la infraestructura fins a la nit.
El sindicat va denunciar a l’agost per carta a Adif i a l’Agència Estatal de Seguretat Ferroviària (AESF) l’estat d’algunes vies d’alta velocitat després que es detectessin fissures en trens Avril de la flota d’Avlo. A la missiva, els representants dels maquinistes demanaven que en els trams amb més vibracions la velocitat màxima es baixés als 250 quilòmetres hora amb una limitació temporal de velocitat per tal que els tècnics del gestor ho arreglin.
Fonts del sindicat han confirmat que el punt “més conflictiu” de la línia de tren d’alta velocitat entre Madrid i Barcelona és el que s’ha limitat aquest dimarts.
- Arriba a Manresa el punt de venda d’estris de cuina més esperat
- Expectació a la plaça Catalunya de Manresa per la presència d'una grua per treure un cadàver d'un pis
- El propietari que presumeix de no apujar el lloguer: “Ja em sembla molta pasta el que li cobro…”
- Tres cotxes implicats en un accident a l'Eix Transversal a Manresa
- Gonzalo Bernardos, economista: 'Els hereus de les famílies obreres no paguen l'impost de successions a Espanya
- Un funcionari de Lledoners resulta ferit greu en atendre un incendi provocat per un pres de màxim risc
- El ‘monjo vident’, un dels 10 delinqüents més buscats d’Espanya, detingut a Nicaragua per pederàstia
- Terrible accident mortal amb centenars de ferits en descarrilar dos trens a Còrdova