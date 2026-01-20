Un alto el foc a marxes forçades
Trump busca avançar en el seu pla per a la Franja, malgrat l’immobilisme d’Israel i Hamàs. Netanyahu infravalora l’inici de la segona fase de la treva i el grup palestí continua sense acceptar el desarmament.
Andrea López-Tomàs
A les portes del seu primer aniversari al comandament de la Casa Blanca, Donald Trump va voler treure’s una espineta que feia mesos que estava clavada. La setmana passada va anunciar l’inici oficial de la segona fase de l’alto el foc a Gaza. Però molts temen o, més aviat, desitgen que siguin paraules buides. Els seus aliats israelians no s’ho han pres seriosament –Benjamin Netanyahu va titllar l’anunci d’una simple "acció declarativa"– i Hamàs continua sense estar disposat a entregar les armes sense la retirada de les tropes israelianes. Al seu torn, el poble gazià constata que res ha canviat mentre enterra els seus últims morts en mans de l’Exèrcit israelià.
"El que la població de Gaza necessita per viure amb dignitat i seguretat no està vinculat a cap govern o organisme internacional", denuncia l’Ahmed, un gazià desplaçat al centre de Gaza. Amb els nous anuncis de l’Administració Trump sobre la segona fase de la treva i la formació de la Junta de Pau que supervisarà el govern de transició integrat per tecnòcrates palestins, "no ofereixen res en clar".
Detingut i bloquejat
Trump va prometre posar fi a les guerres d’Ucraïna i Gaza, però totes dues continuen actives. A l’octubre, es va apuntar un punt a l’obligar els israelians a accedir a un alto el foc. És, de moment, la treva més llarga des de l’inici de l’ofensiva militar. "La primera fase de l’alto el foc tenia l’objectiu principal de posar fi a la guerra intensiva, i això és el que va passar, per la qual cosa podríem considerar aquesta primera etapa exitosa", constata Ghaith al-Omari, investigador de The Washington Institute for Near East Policy.
"No crec que aquesta guerra intensiva retorni aviat, perquè Trump no vol que torni", afegeix Al-Omari. No obstant, la joia inicial fa setmanes que es va esgotar, i això cansa Trump. Malgrat els seus esforços negociadors, el conflicte a Gaza està aturat i bloquejat perquè, fins als anuncis de la setmana passada, semblava no haver-hi avanços. Durant aquests tres mesos, més de 450 palestins han sigut assassinats per l’Exèrcit israelià. Ara, el govern de tecnòcrates palestins que ha de governar Gaza s’ha format, i la Junta de Pau que ha de supervisar-ho i que el president nord-americà dirigirà, també. Però l’Executiu de Netanyahu no sembla avançar en la mateixa línia.
