Els comptes de les autonomies
Cecot insta Junts a negociar el nou finançament
"Si podem aconseguir més diners per a Catalunya, aconseguim-ne", insta la patronal
Gabriel Ubieto
La patronal vallesana Cecot va instar ahir Junts que s’assegui a negociar i acordi la reforma del model de finançament autonòmic. "Ni és un concert econòmic, ni garanteix tots els diners que necessita Catalunya", va reconèixer el president de Cecot, Xavier Panés, però "acceptar-ho no significa renunciar a les històriques reivindicacions".
El líder de la patronal, amb històrica ascendència sobre l’espai convergent, va apel·lar al pragmatisme i "si podem aconseguir més diners per a Catalunya, aconseguim-ne", va declarar ahir, en roda de premsa.
Cecot va celebrar la seva tradicional trobada de principis d’any amb els periodistes i va aprofitar per publicitar la seva posició en matèria d’un dels principals debats de l’actualitat: el finançament. I, en la línia d’altres actors econòmics, com Pimec o la Cambra, va manifestar una espècie de sí crític.
També, segons la seva opinió, amb Foment, organització de la qual forma part i que va ser la primera i més contundent a destacar la "insuficiència de l’acord". "No crec que hi hagi grans diferències entre el posicionament de Foment i el nostre", va afirmar Panés.
"Catalunya necessita millorar el seu sistema de finançament, és una reivindicació àmpliament compartida. Valorem positivament que el Govern hagi posat una proposta sobre la taula, amb un increment d’ingressos que és positiu, si bé no podem confondre un avanç puntual amb una solució estructural", va explicar el líder de Cecot.
"Blindatge" de l’ordinalitat
La patronal vallesana va reclamar a Junts que uneixi els seus vots als d’ERC i el Govern al Congrés perquè prosperi la reforma, si bé també va reclamar que introdueixi novetats durant el tràmit parlamentari, com, per exemple, un "blindatge real de l’ordinalitat".
Panés es reunirà avui amb el líder d’ERC, Oriol Junqueras, per compartir aquests marges de millora de l’acord. Per ara, segons va explicar, aquesta mateixa reunió no està prevista amb Junts. "No tenim hora fixada ara mateix, si bé les trobades són molt regulars i contínues i segur que ens veurem", va afirmar.
"No m’atreveixo a dir a Junts el que ha de demanar" per entrar a l’acord, però "el sentiment de les nostres empreses és que seria bo obtenir aquest millor finançament", va afirmar Panés.
Cecot ha presentat un sondeig fet entre els seus associats sobre quines són les prioritats i preocupacions de les empreses vallesanes. I la resposta que més adeptes ha tingut és la falta de professionals qualificats.
"És creixent i anirà a més", va manifestar el secretari general de l’entitat, Oriol Alba.
