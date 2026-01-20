Primàries el 27 de febrer
Elisenda Alamany presenta la seva candidatura per ser l’alcaldable d’ERC a Barcelona
Els sectors crítics del partit debaten si donen la batalla amb un candidat alternatiu
Elisenda Alamany: «Barcelona necessita rehabilitar els habitatges; si no, ho faran els fons d’inversió»
ERC fa un gir a les seves xarxes socials per intentar atraure nous votants
Collboni guanyaria les eleccions a Barcelona, però l’oposició despunta i la ciutadania es mostra pessimista
Quim Bertomeu
La secretària general i líder d’ERC a l’Ajuntament de Barcelona, Elisenda Alamany, ha presentat aquest dimarts la seva candidatura a les primàries del partit en què els militants elegiran el seu alcaldable per a les eleccions municipals del mes de maig del 2027. Segons ha pogut saber EL PERIÓDICO, així ho ha comunicat a través d’un canal de WhatsApp dirigit als militants. Allà, en una carta, ha explicat que ha decidit «fer el pas» perquè ha arribat el moment de «posar Esquerra al lloc que es mereix que és liderant Barcelona». La votació interna està programada per al 27 de febrer. Ara per ara, és l’única candidatura que s’ha formalitzat, a l’espera que els sectors crítics d’ERC decideixin si presenten batalla o no.
Tot i que el pas fet per Alamany sigui tècnicament un tràmit, és una decisió carregada de rellevància. És la primera vegada que la regidora aspira a liderar la llista d’ERC a l’Ajuntament de Barcelona després que en els dos últims comicis, el 2019 i el 2023, fos la número dos del projecte després de l’exconseller Ernest Maragall. En aquests dos comicis els resultats van ser completament oposats: el 2019 ERC va aconseguir la victòria –tot i que després no aconseguís l’alcaldia–, mentre que el 2023 va caure a la quarta posició.
El repte d’Alamany si aconsegueix ser designada alcaldable serà redreçar el rumb d’ERC perquè torni a créixer a la principal ciutat de Catalunya. Al quarter general dels republicans són optimistes. Apel·len a l’experiència de la regidora al consistori i al desgast de l’alcalde Jaume Collboni (PSC) després d’un primer mandat. A més, Comuns i Junts hauran de renovar els seus candidats, ja que no repetiran ni Ada Colau ni Xavier Trias. L’últim baròmetre municipal, de fa tot just un mes, situa els republicans en segona posició en intenció de vot.
Esfullant la margarida
El termini per presentar candidatures a les primàries d’ERC per elegir alcaldable acaba la mitjanit del dissabte 24 de gener al diumenge 25. El dubte que sobrevola el partit ara és si els corrents crítics que té ERC presentaran batalla contra Alamany o no. Segons ha pogut saber EL PERIÓDICO de fonts coneixedores, en les últimes setmanes s’han intensificat les reunions per trobar un candidat que presenti batalla contra la secretària general, però per ara no tenen una decisió presa.
Els crítics han estudiat noms com la de l’actual regidora Rosa Suriñach; l’exdiputat i ex alt càrrec del Govern Oriol Amorós, i l’exconseller Alfred Bosch. Bosch i Amorós ja es van disputar en altres primàries ser els alcaldables a Barcelona el 2015. Diverses persones consultades per aquest diari coincideixen que Suriñach i Amorós han declinat la possibilitat de presentar candidatura i que només es manté oberta la possibilitat que sigui Bosch o algú pròxim a ell.
Un dels dubtes que pesen sobre els sectors crítics a l’hora de si presentar candidatura és sobre si ara és un bon moment de lliurar una altra batalla contra la direcció del partit o és millor esperar. Hi ha una part d’aquestes veus que considera que s’han de presentar candidatura per demostrar que «hi ha alternativa» a la direcció actual d’Oriol Junqueras, amb qui discrepen obertament. No obstant, hi ha altres veus que opinen que combatre Alamany és una guerra perduda i que és millor esperar i disputar la següent: a la primavera hi haurà altres primàries, en aquest cas, per elegir el líder del partit a Barcelona.
- Arriba a Manresa el punt de venda d’estris de cuina més esperat
- Expectació a la plaça Catalunya de Manresa per la presència d'una grua per treure un cadàver d'un pis
- El propietari que presumeix de no apujar el lloguer: “Ja em sembla molta pasta el que li cobro…”
- Tres cotxes implicats en un accident a l'Eix Transversal a Manresa
- Gonzalo Bernardos, economista: 'Els hereus de les famílies obreres no paguen l'impost de successions a Espanya
- Un funcionari de Lledoners resulta ferit greu en atendre un incendi provocat per un pres de màxim risc
- El ‘monjo vident’, un dels 10 delinqüents més buscats d’Espanya, detingut a Nicaragua per pederàstia
- Terrible accident mortal amb centenars de ferits en descarrilar dos trens a Còrdova