El Govern francès aprovarà els pressupostos per decret

Lecornu s’enfrontarà a dues mocions de censura després d’anunciar que tirarà endavant els comptes públics sense votació parlamentària

El primer ministre francès, Sébastien Lecornu, dissabte passat. | MARTIN LELIEVRE / EFE

Leticia Fuentes

París

El temps s’ha esgotat, igual com la paciència de Sébastien Lecornu. Després de tres mesos de debat a l’Assemblea Nacional i després de buscar un consens amb les forces polítiques, el primer ministre de França està disposat a aprovar els polèmics pressupostos del 2026 mitjançant l’article 49.3, recurs que li permetria fer-ho per decret, sense votació parlamentària. "El calendari no ha sigut respectat", va justificar ahir Lecornu després d’anunciar la seva intenció davant el Consell de Ministres.

Amb aquesta decisió "personal" ja presa, el primer ministre preveu activar per primera vegada l’article 49.3 avui mateix, durant el debat a l’Assemblea Nacional sobre el projecte de llei de finances, i torna-hi a recórrer uns dies després per a la secció relativa a les "despeses" del text. Aquest pas revifa el fantasma de la moció de censura i col·loca França davant el risc d’un nou bloqueig polític, en cas que La França Insubmisa i Agrupació Nacional aconsegueixin prou suport per fer caure el setè primer ministre des que Emmanuel Macron va assumir la presidència. Sobre aquesta qüestió, Lecornu va denunciar els "clars intents de sabotatge" de totes dues formacions.

"Us recordo que l’abandonament de l’article 49.3 va ser sol·licitat per les forces polítiques de l’Assemblea Nacional. I podeu veure que aquestes posicions han anat canviant els últims dies, simplement perquè tots arriben a la conclusió que ens dirigim a un atzucac", va insistir el primer ministre davant la premsa.

