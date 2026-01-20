Hospitalització del cap del Govern
Illa pateix una osteomielitis púbica i evoluciona favorablement
El president, ingressat a la Vall d’Hebron per una infecció "molt poc freqüent", passarà previsiblement a planta avui
Beatriz Pérez
El president de la Generalitat, Salvador Illa, pateix una infecció "molt poc freqüent" denominada osteomielitis púbica provocada pel bacteri Streptococcus dysgalactiae. Aquesta infecció afecta els ossos del pubis i, en el cas d’Illa, també el múscul esquerre del pubis. Es tracta d’una infecció "molt poc freqüent" i que representa només un 1% de totes les infeccions osteoarticulars. A més, al produir-se en una zona del cos on recau "molta càrrega", el dolor és intens. Així ho va explicar ahir a la tarda l’equip mèdic de l’Hospital de la Vall d’Hebron (Barcelona), on Illa es manté ingressat des de dissabte. El president es troba "estable", avui sortirà de l’uci i passarà a planta.
La previsió és que se li administri un antibiòtic per via endovenosa durant 15 dies, cosa que no necessàriament s’ha de fer des de l’hospital, sinó que es pot fer a casa amb el servei d’atenció domiciliària. "Però això no vol dir que es recuperi en 15 dies", va advertir la cap clínica de Malalties Infeccioses de la Vall d’Hebron, Dolors Rodríguez. "Inicialment és important que tingui repòs, ja que hi ha un dolor important", va afegir.
"Pèrdua de força"
Ahir al matí, l’equip mèdic ja havia avançat que el president patia una infecció a la zona lumbar i que es mantindrà ingressat dues setmanes després de patir una "pèrdua de força" en músculs de les extremitats inferiors. Aquesta infecció es va acabar confirmant ahir a la tarda. Illa estava estable, amb una evolució clínica molt favorable (el dolor havia disminuït i va recuperar mobilitat a les extremitats) i amb ganes de recuperar-se. "L’evolució és molt valorable i molt positiva", va recalcar per la seva banda el gerent de la Vall d’Hebron, Albert Salazar.
El president havia sigut traslladat dissabte a la tarda a la Vall d’Hebron, en una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), després de notar una pèrdua de força a les cames quan es disposava a sortir a córrer, com fa gairebé cada dia, abans d’iniciar la seva agenda institucional.
Com va explicar el doctor Salazar, el president ja havia experimentat una "evolució molt favorable" des de diumenge a la tarda. Al llarg del cap de setmana es van descartar les patologies de més risc (ictus, tumors, problemes cardiovasculars). "Una vegada descartades les patologies més emergents, la nostra orientació va anar cap a un procés de naturalesa inflamatòria", va dir Salazar. De fet, Illa va presentar un pic de febre diumenge a la tarda, cosa que encaixava en aquest quadre clínic.
