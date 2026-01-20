Rearmament europeu
Sorpresa i inquietud entre els ciutadans de Noruega per l’avís del Govern de confiscació de béns en cas de guerra
La notificació de les Forces Armades ha disparat el debat públic sobre la propietat privada i l’amenaça a la seguretat del país
Noruega informa per carta als seus ciutadans de la confiscació de propietats i béns si arriben temps de guerra: «Han d’estar preparats»
Montse Martínez
La Llei de Requisició a Noruega, com a molts altres països europeus -incloent-hi Espanya-, no és nova. Els governs tenen la potestat de requisar determinats béns, com ara immobles, vaixells i maquinària en cas de conflicte bèl·lic. No obstant, una cosa és saber-ho a nivell teòric i una altra de molt diferent rebre una carta en què ho recordin de manera particular. Per això la inquietud creixent dels ciutadans de Noruega, que al llarg de l’any passat van rebre 14.000 missives – conegudes com a «requisitòries»- el mateix nombre aproximat que les Forces Armades tenen previst enviar aquest any en curs.
Mitjans noruecs han reportat que l’opinió pública ha respost amb sorpresa, preocupació i interès per conèixer els detalls de la possible mesura, però no amb un absolut entossudiment ni una protesta massiva. Els ciutadans, segons els mateixos mitjans, han pres més consciència, potser, del que significa compartir una frontera terrestre de gairebé 200 quilòmetres amb Rússia i ser la porta de l’OTAN al nord.
La sorprenent mesura no té cap conseqüència en temps de pau. No obstant, les missives serveixen com un avís formal: si Noruega afronta una guerra, les Forces Armades poden utilitzar temporalment aquests actius per defensar el país. «Noruega es troba en la situació de seguretat més greu des de la Segona Guerra Mundial», va indicar el cap de l’Organització Logística de les Forces Armades (FLO), el general de divisió Anders Jernberg, i va afegir: «La nostra societat ha d’estar preparada per afrontar una crisi de seguretat i, en el pitjor dels casos, una guerra».
Cotxes i immobles
Molts ciutadans també s’han interessat per saber els detalls de com els afectaria a la pràctica l’entrada en vigor d’aquesta llei: des de preguntes com si podrien utilitzar els seus vehicles fins què passaria amb immobles i locals de la seva propietat. Més enllà de l’estrictament personal, els mitjans reporten que les missives han fet prendre consciència pública d’un risc de seguretat plausible i elevat.
Una de les principals preocupacions dels possibles afectats és saber si rebrien compensacions econòmiques per l’ús dels seus béns, i van trobar alleujament al constatar una resposta en positiu. Reaccions sorprenents, explicatives i iròniques omplen les xarxes socials.
Aspectes com la confluència equilibrada de les llibertats individuals i les necessitats en temps de guerra són en aquests moments moneda comuna entre els experts al país nòrdic.
