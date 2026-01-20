Pactes per a la governabilitat d’Extremadura
L’acord PP-Vox persisteix tot i el conat de ruptura abans de formar l’Assemblea
El repartiment de conselleries provoca friccions, apagades in extremis, fet que podria desembocar en una entesa per constituir la Mesa del Parlament
«El diàleg ha de continuar amb discreció i respecte mutu», van publicar els populars a X
M. ALONSO / C. HIDALGO / L. LUCEÑO
Màxima expectació aquest matí en l’Assemblea d’Extremadura. A les 10.00 hores té previst iniciar-se la sessió de la qual sortirà constituïda la Mesa. Una qüestió que formava part del pacte "global" que negocien el PP i Vox, que ahir, durant diverses hores, va semblar que se n’anava en orris. A la nit va arribar la calma a les dues formacions. Amb el PP (29 escons) i Vox (11), la dreta suma per constituir una Mesa a la seva mida i per controlar, d’aquí un mes, la investidura de la presidència de la Junta. Però ahir, hores abans d’una sessió decisiva, la tensió entre Vox i el PP va arribar a l’extrem de donar pràcticament per trencades les negociacions, cosa que podria afectar els teòrics suports dels de María Guardiola als de Santiago Abascal.
Al final sembla que tots dos van reconduir la situació i van continuar negociant. Un símptoma que les aigües han tornat al seu curs és el contingut en xarxes socials, en especial de Vox. A última hora de la tarda no quedava rastre de les acusacions del matí sobre un teòric "cop de porta" de Guardiola o una ruptura que no es va arribar a produir, segons es van encarregar de remarcar d’un costat i de l’altre. L’última paraula la tindran ells mateixos en les votacions d’avui.
Les forces conservadores tenen assegurat el control de la Mesa, tret de nous desacords. La suma de l’esquerra no els atorga cap possibilitat, tret que el PP i Vox donessin suport a algun dels seus candidats, cosa bastant improbable.
El futur Executiu
En el centre d’aquesta dissensió, en les negociacions sobre les quals les dues parts s’havien compromès a mantenir-se discretes, no només hi ha la possible presidència de l’Assemblea. A primera hora del matí, Vox assenyalava el PP per no atorgar-li en el futur Govern el pes que, considera, li atorguen els seus resultats electorals. En altres paraules, Vox insisteix a tenir pes específic en el futur Executiu en conselleries de transcendència que desplaçarien "fidels" de Guardiola. És el cas d’Agricultura, però també d’Indústria.
El PP va mostrar la seva estupefacció a primera hora del matí. "Estem absolutament sorpresos, perquè inicialment ens n’hem assabentat pels mitjans de comunicació", van remarcar els populars, que van assegurar que la presidenta Guardiola havia plantejat a Vox diferents alternatives "amb absoluta generositat", cosa que incloïa l’entrada en l’Executiu i una "posició importantíssima" en l’Assemblea. "Hi havia diferents alternatives amb posicions en el legislatiu i en l’executiu. Era qüestió que Vox elegís aquella en la qual se sentís més còmode o per la qual més pogués aportar a aquesta regió", van remarcar des del PP.
Tot queda pendent del que passi aquest matí en l’Assemblea, ja que les mateixes fonts han remarcat la intenció dels populars d’apostar per la presidència de la Mesa com a guanyadors de les eleccions i, el més important, sense haver tancat el pacte amb Vox. "No regalarem una presidència sense saber com quedarà el Govern o si tindrem pressupostos", van ressaltar ahir. L’enuig dels de Vox es va diluir amb les hores i després que fonts del PP lloessin el transcurs del que, fins aleshores, semblava una negociació en la qual "tot anava bé", segons la mateixa Guardiola. "Hi havia bona sintonia, cordialitat i ganes d’acordar", van indicar fonts de la negociació.
Les dues parts van negar, amb les hores, haver parlat de "ruptura". Fins i tot Vox va emetre un comunicat per "desmentir categòricament" el fet, i el va atribuir a "una estratègia de la candidata María Guardiola per buscar excuses i culpables externs amb els quals justificar la seva nul·la voluntat d’arribar a un acord real que permeti canviar Extremadura". I el PP, a continuació, va semblar donar l’assumpte per conclòs al mostrar també la seva satisfacció pel gir dels esdeveniments.
Les tensions semblaven quedar rebaixades quan el PP va pujar un últim post a X: "El diàleg ha de continuar amb discreció i respecte mutu. Els extremenys volen estabilitat". D’aquí unes hores es coneixerà el desenllaç.
