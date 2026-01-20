Castella i Lleó
Mañueco convoca eleccions el 15 de març i esgota la legislatura
El Periódico
El president de la Junta de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, va anunciar ahir la dissolució de les Corts i va convocar eleccions a la comunitat autònoma per al diumenge 15 de març.
D’aquesta manera, el president de la Junta de Castella i Lleó compleix el seu objectiu d’esgotar la legislatura, ja que el 15 de març és la data límit per a la celebració dels comicis autonòmics. Les últimes eleccions a la comunitat van tenir lloc el diumenge 13 de febrer del 2022. En aquella ocasió, el candidat popular va obtenir 31 representants, per 28 del PSOE. En tercer lloc es va situar Vox, que va aconseguir col·locar 13 procuradors a les Corts.
Fernández Mañueco ha esgotat plenament el marge legal del mandat per a la firma del decret de convocatòria dels comicis que se celebraran en solitari per segona vegada consecutiva, amb la particularitat en aquest cas que hi ha hagut comicis autonòmics previs a Extremadura, el 20 de desembre de l’any passat, i també s’hauran celebrat, el 8 de febrer, els d’Aragó.
Campanya
La campanya electoral tindrà una durada de 15 dies i començarà a les 00.00 hores del divendres 27 de febrer per acabar a les 24.00 hores del 13 de març. Per la seva banda, la sessió constitutiva de les Corts de Castella i Lleó de la 12a legislatura tindrà lloc a les 11.30 hores del dimarts 14 d’abril.
En aplicació del que estableix l’Estatut d’Autonomia i la llei electoral de Castella i Lleó, les Corts de la futura legislatura estaran formades per 82 procuradors, un més que en l’ara dissolta, després de guanyar un escó per Segòvia que es reparteixen per circumscripcions d’aquesta manera: 15 per Valladolid, 13 per Lleó, 11 per Burgos, 10 per Salamanca, set per Àvila, Palència, Segòvia i Zamora, respectivament, i cinc per Sòria.
