Aniversari a la Casa Blanca
El suport a Trump es comença a esquerdar entre les seves bases a l’any de la investidura
El malestar per l’augment del cost de la vida i l’enfocament del president en els assumptes internacionals com Veneçuela afecten la manera en què és percebut pels seus seguidors
Irene Benedicto
Un any després de la seva tornada a la Casa Blanca, el suport a Donald Trump continua sent majoritari entre els seus, però ha perdut fermesa. No es tracta d’una ruptura ni d’un gir electoral immediat, sinó d’una adhesió més fràgil, menys automàtica, que comença a mostrar fissures quan es contrasta amb la realitat quotidiana i amb una agenda presidencial cada vegada més carregada.
Aquest desajust es fa visible en la manera en què la butxaca queda relegada davant una política exterior que guanya protagonisme –amb Veneçuela com a emblema– mentre el malestar pels preus segueix sense resposta clara. En paral·lel, la crisi de confiança associada al cas Epstein es manté oberta: no monopolitza l’atenció pública, però tampoc es dilueix, i actua com un soroll de fons persistent dins de la mateixa coalició trumpista.
Economia domèstica
El continu augment del cost de la vida s’ha convertit en el principal llast de Trump. Segons una enquesta d’AP, només el 31% dels nord-americans aprova com està gestionant l’economia, nou punts menys que al març i el nivell més baix registrat per a Trump en aquest sondeig en qualsevol dels seus mandats.
De fet, Trump s’ha burlat d’aquesta frustració popular: "Tenen una nova paraula. Ja ho saps, sempre tenen un engany. La nova paraula és assequibilitat", va dir al desembre. No obstant, tot just unes setmanes després, el president sembla intentar corregir el rumb, presentant dades macroeconòmiques com a signe de millora, una cosa que ja va intentar el seu predecessor, Joe Biden, sense èxit.
L’aprovació de Trump també baixa en els temes que ell va vendre com a crucials en la seva campanya de reelecció i l’aprovació baixa 10 punts tant en la gestió de la immigració (ha passat del 49% al 38%) com del crim (passa del 53% al 43%).
Tot i així, la seva popularitat en àmbit general (se situa en el 36%, sis punts menys que al mes de març) cau menys que la percepció de com de bé ho està fent en els temes que més preocupen al votant. És a dir, la simpatia pel personatge fa més resilient el president que la seva eficàcia com a mandatari.
Dins del Partit Republicà, l’erosió és més continguda, però real. El 69% dels republicans aprova la seva gestió econòmica, davant el 78% del març. En les entrevistes al voltant de les enquestes, els votants que continuen recolzant Trump descriuen no obstant com la seva economia domèstica no encaixa amb el relat oficial que l’economia nord-americana està tornant a florir, tot i que ofereixen més temps al president per portar-lo a terme.
Aquest malestar domèstic conviu amb un gir estratègic que explica per què gran part de l’univers MAGA no percep necessàriament una contradicció entre l’Amèrica primer i l’operació a Veneçuela. En aquesta fase, el lema s’interpreta menys com a aïllacionisme i més com a control d’esfera: Els EUA han de manar en el seu hemisferi i actuar amb contundència quan invoqui l’interès nacional.
Sota aquesta lògica, l’operació a Veneçuela es presenta com una acció legítima d’interès nacional: si amb la pressió diplomàtica o econòmica no n’hi ha prou, l’ús de la força es normalitza sempre que pugui mostrar-se com a ràpida, que sembli una victòria militar fàcil de vendre, sense baixes nord-americanes ni imatges caòtiques. Trump ho va expressar sense matisos –"A MAGA li encanta tot el que faig"–, però les esquerdes afloren quan el missatge es desordena.
Després de suggerir que els EUA "dirigiran" Veneçuela durant un temps i no descartar "botes sobre el terreny", el secretari d’Estat, Marco Rubio, es va veure obligat a matisar que no hi hauria tropes nord-americanes a sòl veneçolà, una correcció que va revelar el delicat equilibri entre èpica exterior i temor d’una implicació prolongada.
La veu més crítica ha sigut la d’una excongressista republicana, Marjorie Taylor Greene, que ha passat de ser una prominent aliada de Trump a renunciar al seu escó per desavinences amb el president. "Es tracta del mateix guió de Washington del qual estem tan farts i cansats, que no serveix al poble nord-americà", va dir a l’NBC, i va afegir: "L’Administració Trump va fer campanya amb el lema Fem Amèrica gran una altra vegada, que pensàvem que posava els EUA en primer lloc. Vull que la política interior sigui la prioritat que ajudi els nord-americans a costejar-se la vida després de quatre desastrosos anys de l’Administració Biden".
L’ideòleg de Fem Amèrica gran una altra vegada, Steve Bannon, que va ser cap d’estratègia de la Casa Blanca i encara continua sent una persona influent en els cercles ultraconservadors, també ha rebutjat obertament l’entrada a Veneçuela. "La falta d’enquadrament del missatge sobre una possible ocupació té la base desconcertada, si no enfadada", va dir Bannon, que es va preguntar si no evocava el "fiasco de l’Iraq sota Bush", un precedent molt present en l’imaginari nord-americà.
L’ombra d’Epstein
Mentrestant, es continua projectant sobre Trump l’ombra de l’escàndol de Jeffrey Epstein, el magnat pederasta que va tramar una xarxa d’abusos d’homes poderosos sobre dones joves i menors a la seva mansió de luxe. La Cambra de Representants, controlada pels republicans, va aprovar una mesura per forçar la publicació d’arxius sobre el cas del Departament de Justícia després de mesos de resistència del mateix Trump. El gir va arribar quan fins i tot aliats pròxims es van tornar crítics. L’episodi no ha trencat el suport republicà, però sí que l’ha debilitat en un terreny sensible: la transparència.
Per ara, el suport aguanta. Però entre una butxaca que estreny, una política exterior que competeix per l’atenció i una crisi de confiança que no acaba de tancar-se, el trumpisme entra el 2026 menys blindat del que era fa un any.
