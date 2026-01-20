El conflicte del Pròxim Orient
Trump demana 1.000 milions de dòlars per ser a la Junta de Pau per a Gaza
El líder dels EUA estableix l’aportació als membres que vulguin seguir tres anys a l’òrgan, segons un esborrany d’una carta enviada a 60 països
La missiva desperta recels davant el possible intent de substituir l’ONU, al citar els «conflictes globals»
Andrea López-Tomàs
El president dels EUA, Donald Trump, utilitza Gaza per canviar els equilibris mundials. Els nous detalls sobre la Junta de Pau que, segons el seu pla de 20 punts, havia de posar fi al conflicte a l’enclavament palestí revelen que els objectius del mandatari republicà van més enllà d’aquest disputat territori. A la carta que ha enviat a diversos líders mundials convidant-los a ser "membres fundadors" del comitè, Trump afirma que l’òrgan "emprendria un nou i audaç enfocament per resoldre els conflictes globals", sense fer menció a Gaza, on ahir van ser assassinats tres palestins per foc israelià. Aquestes ambicions d’ampliar el seu mandat cap a altres crisis podrien rivalitzar de manera potencial amb les Nacions Unides, cosa que suposaria un enorme sotrac a l’ordre internacional posterior a la Segona Guerra Mundial.
Al seu torn, a l’esborrany de la missiva enviada a 60 països, a què ha tingut accés Reuters, Trump demana als membres que contribueixin amb 1.000 milions de dòlars en efectiu si volen mantenir-se en la Junta durant més de tres anys. Entre els diferents líders mundials convidats, destaca Vladímir Putin, el president rus, segons va confirmar el Kremlin. "Efectivament, el president Putin ha rebut per canals diplomàtics la proposta d’entrar a formar part de la Junta de la pau; en aquests moments estudiem tots els detalls de la proposta", va declarar Dmitri Peskov, portaveu presidencial. Mitjans israelians van informar que s’espera l’oposició de Putin i dels líders de la UE a unir-se al comitè.
A Israel, els últims detalls de la Junta de Pau no han agradat gens. Aquest cap de setmana, el primer ministre, Benjamin Netanyahu, va denunciar que la decisió de l’Administració Trump sobre la composició del consell executiu per a Gaza no es va coordinar amb Israel. La seva oficina va dir que "va en contra de la seva política". Per això, va convocar una reunió diumenge passat amb els seus principals assessors per discutir la Junta de Pau. De moment, l’únic membre israelià del Consell Executiu de Gaza és Yakir Gabay, un empresari nascut a Israel i ara establert a Xipre. No hi ha cap palestí a la Junta. Els membres ultradretans de la coalició van expressar el seu rebuig de la participació de Qatar i Turquia.
Bezalel Smotrich, ministre ultradretà de Finances, va recomanar a Netanyahu que "es mantingui ferm en això". A més, va demanar el desmantellament del Centre de Coordinació Civil-Militar dels EUA, instal·lat al sud d’Israel per monitorar la treva, que és violada diàriament, i eliminar "països hostils com Egipte i la Gran Bretanya". El Canal 12 israelià va informar que Trump no va notificar amb anterioritat a Israel sobre la presència de funcionaris qatarians i turcs en la Junta de Pau. Yair Lapid, líder de l’oposició, va titllar l’anunci d’un "fracàs diplomàtic d’Israel".
Els diners recaptats
Cada vegada hi ha més països, com l’Índia, Rússia, Jordània, Grècia, Xipre, el Pakistan i Austràlia, que afirmen que els EUA els han convidat a unir-se a la Junta de Pau. Hongria, el Vietnam, el Canadà, Turquia, Egipte, el Paraguai, l’Argentina i Albània ja han confirmat la seva invitació. No se sap amb certesa quants han sigut convidats. Segons va confirmar un funcionari nord-americà a l’agència Associated Press, una contribució de 1.000 milions de dòlars garanteix la qualitat de membre permanent en la junta directiva liderada per Trump, en lloc d’un nomenament de tres anys, que no requereix contribució. El diners recaptat es destinaria a la reconstrucció de Gaza, tot i que, segons Bloomberg, l’esborrany dels estatuts "sembla suggerir que el mateix Trump controlaria aquests fons", cosa que seria una línia vermella per a la majoria dels països convidats. La llista oficial de membres podria ser presentada en els pròxims dies, durant la reunió del Fòrum Econòmic Mundial a Davos (Suïssa).
