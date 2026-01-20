Guerra d’Ucraïna
Trump vol defensar Groenlàndia de Rússia, però l’elit i la propaganda del Kremlin aclamen les seves amenaces a l’illa àrtica
Si el president nord-americà emprèn una acció de força al territori contra Dinamarca, «farà història, no només als EUA, sinó al món», es delecta el portaveu del president Putin
Mentre el magnat novaiorquès branda l’amenaça militar xinesa i russa al territori, alhora estudia projectes econòmics conjunts amb Rússia per explotar les riqueses de l’Àrtic
Marc Marginedas
«Dinamarca no pot protegir aquesta terra de Rússia o la Xina». Aquesta frase, extreta de la recent carta enviada pel president Donald Trump al primer ministre de Noruega, Jonas Gahr Store, conté el gruix del raonament i la legitimitat que branda el magnat novaiorquès per justificar una eventual operació militar de conquesta a Groenlàndia. Una asseveració que, de moment, no sembla correspondre amb l’estat d’ànim respecte a aquesta qüestió a Moscou. Més aviat al contrari. Lluny de condemnar el que en un altre temps seria definit com a «expansionisme» o «imperialisme nord-americà», destacats dirigents i membres de l’elit russa, a més de prestigiosos propagandistes, estan lloant públicament la determinació del líder de la Casa Blanca, i fins i tot aclamen les seves ambicions.
La veu més autoritzada a Moscou que fins ara s’ha manifestat a favor de l’eventual incorporació del territori gelat als EUA ha sigut la de Dmitri Peskov, portaveu del president Vladímir Putin. I ho ha fet afalagant l’ego de l’actual president nord-americà, una de les seves demostrades debilitats. Si el moviment es materialitza, Trump «farà història», va asseverar l’alt funcionari rus, evitant deliberadament emetre judicis morals o evocar la llei internacional: «Probablement fins i tot puguem abstreure’ns de si això és bo o dolent, si compleix o no amb el dret internacional». La rellevància històrica de l’esdeveniment, en paraules del funcionari rus, no només es limitaria als EUA, sinó que traspassaria les fronteres del país de Trump. «No només (impactaria) en la història dels EUA, sinó també en la història mundial», ha conclòs Peskov, abanbs de confirmar que el seu país «segueix el tema molt de prop».
«Motius històrics»
En termes similars s’ha manifestat Kiril Dmitriev, negociador rus per a Ucraïna, a qui se li suposen vincles personals amb la família de Vladímir Putin. «El president Putin entén els motius nord-americans sobre Groenlàndia i comparteix alguns fets històrics per adquirir l’illa des de 1860», ha dit a X, en to favorable, l’alt funcionari rus, que aprofita aquesta xarxa social per burlar-se de la resposta mostrada per la UE a les intencions de Trump. «Col·lapse de la unió transatlàntica; per fi una cosa que mereix discutir a Davos», va difondre.
En línies similars es manifesten els comentaristes que intervenen en els programes de propaganda de les diferents cadenes de televisió russes, controlades, directament o indirectament, per l’Estat. «Veiem el que està fent aquest home meravellós; Veneçuela, Cuba, Mèxic, Groenlàndia, l’Iran, el Canadà també és a prop; tot això forma part de la seva esfera d’interessos, i tot es determina per un sol element: la moral de Trump», va proclamar amb alegria Aleksei Zhuravliov, diputat a la Duma Estatal, en el programa d’Olga Skabaieva, una de les més rellevants propagandistes russes. «En aquest moment, per a nosaltres, el més important és mantenir aquest home en una posició neutral positiva», va continuar.
En la mateixa emissió, Ígor Korotxenko, presentat com a expert militar, va donar la benvinguda a la «consistència» de Trump. «En aquest cas, l’hem de respectar», va arribar a afirmar, perquè, segons la seva opinió, s’està comportant amb Dinamarca «com en la faula del llop i el xai». «Dinamarca té la culpa només perquè Trump es vol menjar Groenlàndia i ho farà», es va delectar, abans de donar fins i tot consells sobre com l’annexió hauria de tenir lloc. «El millor escenari seria treballar-se les elits locals, que el Parlament local es dirigís oficialment a Washington i en demanés la incorporació», va continuar, un suggeriment que recorda l’annexió de Crimea per part de la Federació Russa.
Trump branda la suposada amenaça militar russa i xinesa per justificar una eventual acció de força militar a Groenlàndia. Però al mateix temps negocia amb Rússia projectes econòmics conjunts per explotar les riqueses d’aquesta regió del globus. Entre diverses opcions, ja s’ha parlat de la possibilitat que els EUA adquireixinnaus trencaglaç de propulsió nuclear de fabricació russa, la tornada de la companyia Exxon-Mobil a Rússia, que va sortir del país el 2022, coincidint amb la invasió d’Ucraïna, per explotar els jaciments de Sakhalín-2, o inversions nord-americanes per als ports de la Ruta Marítima del Nord, que escurça en un 50% les distàncies entre el Pacífic asiàtic i Europa i que cada vegada es manté més temps obert a la navegació a causa del canvi climàtic. Davant totes aquestes iniciatives, en destaca una: la construcció d’un túnel que travessés l’estret de Bering i unís Alaska amb la costa oriental de Rússia, batejat ja col·loquialment com a túnel Trump-Putin.
