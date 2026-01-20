Tensió a l’Àrtic
La UE es prepara per respondre als aranzels dels EUA per Groenlàndia
Brussel·les prioritza el diàleg, però farà «tot el que calgui» per protegir els seus interessos
Washington avisa que seria "insensat" aplicar contramesures
Beatriz Ríos
Els líders de la Unió Europea (UE) coincideixen a donar prioritat al diàleg davant l’escalada en la crisi que s’ha obert amb els EUA, després que el president Trump hagi anunciat que imposarà aranzels del 10% sobre les importacions de sis països membres per la seva ajuda militar a Groenlàndia, però també estan a punt per respondre si l’amenaça es consuma.
"De les consultes entre els líders de la UE, inclosa la presidenta [de la Comissió Europea, Ursula] Von der Leyen, se’n desprèn clarament que la prioritat aquí és el diàleg, no pas agreujar la situació, i evitar la imposició d’aranzels", va assegurar el portaveu comunitari Olof Gill, ahir durant la roda de premsa diària de la Comissió. "Això, en última instància, perjudicarà els consumidors i les empreses a banda i banda de l’Atlàntic", va afegir.
"Les amenaces aranzelàries no són acceptables com a mitjà per abordar aquests problemes", va dir per la seva banda el comissari d’Economia, Valdis Dombrovskis. El letó va insistir a buscar una solució negociada. "Hem de treballar per trobar una solució constructiva que ens permeti avançar respectant el dret internacional i cuidant les nostres importants relacions econòmiques i geopolítiques", va apuntar a la seva arribada a la reunió de l’Eurogrup.
Tot el que calgui
Però si l’amenaça de Trump d’imposar aranzels del 10% a partir de l’1 de febrer a les importacions des de sis països del bloc, Dinamarca, Suècia, França, Alemanya, els Països Baixos i Finlàndia, a més del Regne Unit i Noruega, el bloc respondrà. "En cas que s’imposin els aranzels amenaçats, la UE disposa d’eines i està preparada per respondre-hi", va dir Gill, "farem tot el que calgui per protegir els interessos econòmics de la UE", va afegir.
Els EUA no van trigar a respondre. El secretari del Tresor dels Estats Units, Scott Bessent, va afirmar a Davos (Suïssa) que seria "insensat" respondre amb contramesures als aranzels. Bessent va tornar a remarcar la importància que té per a Trump d’un territori que considera "un actiu estratègic".
Els líders dels Vint-i-set es reuniran dijous a Brussel·les, en una cimera extraordinària convocada pel president del Consell Europeu, António Costa. L’objectiu de la reunió és prendre el pols a la situació i pactar una resposta conjunta i coordinada davant l’escalada de tensió. També serà una trobada simbòlicament important perquè el bloc mostri suport a Dinamarca i Groenlàndia.
Des de la seva arribada a la Casa Blanca fa avui un any, Donald Trump ha fet servir la política comercial com a mitjà de pressió sobre els seus socis. Washington va arribar a amenaçar la UE amb aranzels del 50% sobre les seves importacions si no eliminava o reduïa substancialment els gravàmens als productes nord-americans. També va exigir que relaxés el que considera "barreres no aranzelàries", per suavitzar les seves normes.
Acord en risc
Després de mesos de negociacions, Trump i Von der Leyen van segellar finalment un acord a Escòcia que posava fi a l’escalada. El tracte implicava una rebaixa substancial per als EUA. La UE va acceptar un aranzel màxim del 15% sobre les seves exportacions al país nord-americà, a canvi d’"estabilitat" i "predictibilitat" per a les seves empreses. L’escalada recent amenaça de dinamitar l’acord.
Durant aquelles negociacions, davant la falta d’avenços, els Vint-i-set van aprovar al juliol un paquet de contramesures per valor de 93.000 milions d’euros sobre productes procedents dels EUA. Aquesta bateria de represàlies va ser suspesa a l’agost per donar una oportunitat a l’acord. Però la seva suspensió expira el 6 de febrer, només uns dies després que entrin en vigor els nous aranzels.
