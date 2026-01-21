Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Bessent adverteix a la UE que no respongui als aranzels per Groenlàndia

Els europeus faran un "grup de treball", ironitza el secretari del Tresor dels EUA

El secretari del Tresor dels EUA, Scott Bessent, ahir a Davos. | GIAN EHRENZELLER / AP

Pablo Allendesalazar

Madrid

El secretari del Tresor dels Estats Units, Scott Bessent, va reclamar ahir a la Unió Europea que no respongui a l’amenaça de Donald Trump d’imposar uns aranzels addicionals del 10% a partir de l’1 de febrer als països que han enviat tropes a Groenlàndia. "Els dic a tots: asseguin-se, respirin profundament i no prenguin represàlies", va mantenir durant la seva intervenció en el Fòrum Econòmic Mundial de Davos (Suïssa). Els esmentats aranzels s’aplicarien al Regne Unit, Dinamarca, Finlàndia, França, Alemanya, els Països Baixos, Noruega i Suècia i pujarien al 25% al juny si no s’arriba a un "acord per a la compra completa i total de Groenlàndia", va amenaçar el president nord-americà fa uns dies.

Bessent va advertir que Trump té una "visió molt ferma sobre la seguretat de l’hemisferi occidental" i creu que els EUA no ha "d’externalitzar" la seva seguretat. "El president creu que Groenlàndia és essencial per a l’escut antimíssils Golden Dome. I, com de costum, va un pas per davant: com a part de l’OTAN, al president li preocupa que si es produeix una incursió a Groenlàndia, es demani als EUA que la defensi. Groenlàndia és cada vegada més atractiva per a les conquestes estrangeres i ell creu fermament que ha de formar part dels EUA per evitar un conflicte, en lloc que els EUA es vegin embolicats en un conflicte expost", va argumentar.

Així, va defensar que cap país s’atrevirà a mirar de controlar l’illa àrtica si forma part dels EUA, i va recordar que la seva possessió està en la ment de diferents presidents del seu país des de fa 150 anys. "Que tothom respiri profund, no es precipitin, el president té una estratègia, escoltin-lo i tot estarà bé", va insistir en una entrevista a la CNBC, en la qual va ironitzar amb el fet que, després d’haver tractat amb els europeus, "el seu pròxim moviment serà crear un grup de treball".

