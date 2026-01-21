Una investigació de
Una defensa demana el mètode usat amb el fiscal per a Peinado
L’advocat de l’assistent de Begoña Gómez revela que el jutjat ha filtrat el contingut d’una resolució i sol·licita aplicar la jurisprudència que ha creat la fórmula utilitzada pel Tribunal Suprem per condemnar Álvaro García Ortiz per un delicte de revelació de dades reservades.
Ernesto Ekaizer
L’advocat José María de Pablo, defensor de Cristina Álvarez, assistent de Begoña Gómez, dona del president del Govern, revela amb proves que el jutjat va filtrar el contingut d’una resolució el dimarts 13 de gener a un mitjà digital i demana l’obertura d’una investigació, segons ha sabut EL PERIÓDICO. "En la seva recent sentència 1000/2025, el Tribunal Suprem ha declarat provada l’autoria del fiscal general de l’Estat o algú del seu entorn de la filtració de determinada informació, i l’ha condemnat per un delicte de revelació de dades reservades, amb indicis molt similars sobre la procedència de la filtració als que s’exposen en el present escrit", assenyala José María de Pablo.
Es tracta de la primera incidència processal que busca aplicar la jurisprudència que ha creat la fórmula utilitzada per la Sala Penal del Tribunal Suprem sobre l’autoria del fiscal general de l’Estat o algú del seu entorn" per condemnar Álvaro García Ortiz per la filtració del correu del 2 de febrer del 2024 en el qual Carlos Neira, lletrat d’Alberto González Amador, parella d’Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunitat de Madrid, va admetre a la Fiscalia de Madrid haver comès dos delictes fiscals. El que en el cas del llavors fiscal general de l’Estat era la filtració d’un correu en aquest és una providència (resolució) del jutjat referida a la petició de passaports de Cristina Álvarez i Begoña Gómez.
El digital OKDiario va publicar a les 05.46 del 13 de gener una notícia amb el títol: "Begoña i la seva assessora desafien Peinado: es neguen a entregar els seus passaports i el jutge demana ajuda a la policia". En el primer paràgraf de la notícia, s’assenyalava: "El jutge Peinado ha demanat a la unitat adscrita de la Policia Judicial que les investigades Begoña Gómez i la seva assessora Cristina Álvarez donin el passaport que els va demanar i que es neguen a entregar. Així ho sol·licita en una providència dictada aquest dilluns, 12 de gener". De Pablo assenyala que "el 13 de gener del 2026, a les 13.15 hores, el mateix mitjà va editar aquella notícia per eliminar la frase: "Així ho sol·licita en una providència del 12 de gener", tot i que va oblidar modificar el titular en el qual feia referència al contingut d’aquesta providència amb l’expressió "el jutge demana ajuda a la policia". A l’editar, és a dir, modificar la notícia original, el mitjà va substituir la frase en passat "el jutge Juan Carlos Peinado ha demanat a la unitat adscrita" pel futur "demanarà".
El 13 de gener del 2026 a la nit, 15 hores després d’haver publicat la notícia, el jutjat 41 va notificar a les parts aquesta providència, avançada pel mitjà, segons la qual "el jutge demana ajuda a la policia i ho fa en una providència dictada aquest dilluns, 12 de gener, davant l’absència d’entrega dels passaports". Fins a les 20.02 hores del 13 de gener, la resolució no havia sortit del jutjat. Va ser a aquella hora que el jutjat la va cursar a les parts a través del sistema LexNET.
Segons De Pablo, "és metafísicament impossible que la filtració a OKDiario del dictat i contingut de la providència l’hagi comès algú aliè al jutjat, perquè la publicació el 13 de gener a les 05.46 es va produir 15 hores abans de l’enviament de la providència a LexNET per a la seva notificació a les parts el 13 de gener a les 20.02". L’advocat afegeix: "De fet, ni tan sols sabem si, en el moment de la publicació de la notícia [a OK Diario], la providència havia sigut redactada i/o signada".
En el seu escrit, l’advocat recapitula: "Notin, per cert, que algú –amb tota seguretat el mateix autor de la filtració– va avisar espantat el mitjà de la ficada de pota i li va demanar eliminar de la notícia la menció a la providència, ja que encara no s’havia notificada a les parts i hi havia perill que es descobrís que l’origen de la filtració era el mateix jutjat, cosa que va fer que el mitjà edités la notícia a les 13.15 hores [...]".
De Pablo demana obrir una peça separada per investigar l’autoria de la filtració del contingut de la providència del 12 de gener, que s’identifiqui les persones que coneixien al jutjat 41 abans de les 05.46 del 13 de gener del 2026 que Peinado havia decidit dictar la providència i que es dedueixi testimoni per al seu repartiment a un altre jutjat diferent que investigui la filtració.
