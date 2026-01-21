La governabilitat a Extremadura
La investidura de Guardiola, incerta després del triomf del PP a la Cambra
«Si ens volen comprar amb engrunes, van per mal camí», afirma Óscar Fernández
La presidenta assegura que la negociació continuarà
«La intenció és arribar a un acord i fer-ho al més aviat possible», assegura la dirigent popular
Rocío Entonado Arias
La irrupció de Vox a la Taula de l’Assemblea d’Extremadura gràcies a la cessió de 10 vots del PP no ha servit per desbloquejar la investidura de María Guardiola, que amb els terminis parlamentaris ja en marxa després de la constitució de la Cambra autonòmica segueix pendent d’arribar a un acord de govern amb la formació de Santiago Abascal. "Si ens volen comprar amb engrunes, van per mal camí", va afirmar el candidat de Vox, Óscar Fernández, al terme de la sessió constitutiva.
Fernández va confirmar que la seva presència a la Taula ocupant la secretaria primera ha sigut un "gest" unilateral del PP i adverteix que aquesta concessió no negociada no canviarà res respecte a la investidura: "Som infinitament lluny d’arribar a un acord", va reiterar el portaveu després de tornar a mostrar la seva disposició al diàleg i alhora, demanar "respecte" per als 90.000 votants de Vox a Extremadura.
La presidenta de la Junta en funcions, María Guardiola, va reconèixer que la seva intenció era arribar a "un acord global d’estabilitat" abans de constituir la Taula de l’Assemblea. Un pacte que no ha sigut possible assolir, segons Vox, perquè el PP i la mateixa Guardiola "no ha volgut en cap moment arribar a parlar" de la Presidència de la Cambra. "Hauria sigut una magnífica manera de començar a caminar", va dir el diputat de Vox.
Presència de tots els grups
Guardiola, per la seva banda, va descartar que el PP estigui intentant "comprar" la formació amb la secretaria primera de la Taula, com sostenen els d’Abascal, i més tard va explicar que la cessió de vots s’ha produït perquè els populars entenen que tots els grups parlamentaris han de tenir presència a l’òrgan rector del Parlament d’acord a la representativitat obtinguda a les urnes.
"No pot ser que un partit que ha quedat el tercer amb un 17% dels vots, que respectem profundament, negociï com si hagués guanyat les eleccions, pretenent que es compleixi el cent per cent del seu programa electoral", va replicar Guardiola després de repetir que el PP ha sigut generós i ha posat sobre la taula "concessions" tant en l’Executiu com en el Legislatiu extremeny.
"Podem continuar treballant junts, però baixant una miqueta el suflé i els escarafalls davant els mitjans de comunicació", va dir la dirigent del PP després d’avançar que sol·licitarà a l’equip negociador de Vox una nova reunió per centrar-se ja només en la investidura. "La intenció és arribar a un acord i fer-ho al més aviat possible", va reiterar. No obstant, Guardiola va demanar Fernández responsabilitat per negociar i acordar més enllà dels processos electorals que ara s’inicien en altres regions.
"Sense més ni més, els extremenys ens han donat un mandat molt clar i és que hi hagi estabilitat, que deixem enrere el bloqueig i a això ens hem de dedicar. De veritat que continuem allargant les mans; és el que farem", va repetir Guardiola després d’assegurar, sense entrar en més detalls, que el PP ha ofert a Vox "posicions al Legislatiu, a la Taula de l’Assemblea i també a l’Executiu, amb l’acord de moltes de les polítiques que Vox vol impulsar i, per descomptat, acompanyades del pressupost".
Fernández també va mostrar disposició al diàleg, dins del marc de negociació "clar i viable" que Guardiola té a la seva taula, així com entrar a formar part de l’Executiu per "pilotar" l’execució de les seves propostes. Mesures, va repetir, que no són diferents de les quals van presentar per negociar el pressupost del 2026 o les que han propiciat l’acord al País Valencià.
