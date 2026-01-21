Israel fa caure la seu de la UNRWA a Jerusalem Est
L’ONU critica l’"atac sense precedents" a la seva agència per als refugiats palestins
Andrea López-Tomàs
La violència israeliana contra la UNRWA, l’agència de les Nacions Unides per als refugiats palestins, ha passat de la retòrica a les mans. Ahir, a primera hora del matí, les forces de seguretat israelianes es van traslladar fins a la seu de l’organització a Jerusalem Est. No era la primera vegada que passava, però aquesta vegada van ser amb excavadores i altres equips de demolició per destruir els edificis de l’ampli complex. "Aquest és un atac sense precedents contra la UNRWA i les seves instal·lacions; a més, constitueix una greu violació del dret internacional i dels privilegis i immunitats de les Nacions Unides", va denunciar el seu portaveu, Jonathan Fowler.
Dècades de menyspreu i persecució a l’agència de l’ONU per als refugiats palestins i els seus descendents van culminar ahir en la destrucció de diverses estructures a l’interior del complex. "El que hem vist avui és la culminació de dos anys d’incitació i mesures contra la UNRWA a Jerusalem Est", va assenyalar Roland Friedrich, director de l’agència a la Cisjordània ocupada, qualificant-ho de violació del dret internacional que garanteix la protecció de les esmentades instal·lacions. "Això es produeix després d’altres mesures preses per les autoritats israelianes per esborrar la identitat de refugiat palestí", va declarar Philippe Lazzarini, comissionat general de la UNRWA, a X.
"Un dia històric"
"Això ha de ser una crida d’atenció. El que passi avui a la UNRWA li passarà demà a qualsevol altra organització internacional o missió diplomàtica, ja sigui als territoris palestins ocupats o en qualsevol altre lloc del món", va assenyalar Lazzarini. En aquest ampli complex, treballaven dotzenes d’empleats fins que l’any passat la Knesset, el Parlament israelià, va aprovar una llei que prohibia l’agència i que li va impedir operar en el que defineix com Israel, inclòs el Jerusalem Est ocupat. Durant aquest últim any, les instal·lacions de la UNRWA, que inclouen escoles, centres de salut i la seva seu dalt d’un turó jerosolimità de Sheikh Jarrah, han sigut clausurades, ocupades, desprotegides i atacades repetidament.
Itamar Ben-Gvir, ministre ultradretà de Seguretat Nacional, va celebrar aquest "dia històric", en el qual va supervisar personalment la demolició. Lazzarini, en canvi, ho va descriure com "un nou nivell de desafiament obert i deliberat del dret internacional, inclosos els privilegis i immunitats de les ONU, per part de l’Estat d’Israel".
