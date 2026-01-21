Comptes estatals i autonòmics
Junqueras planteja les condicions als pressupostos
Alamany presenta la seva candidatura per ser l’alcaldable d’ERC a Barcelona
Quim Bertomeu
El president d’ERC, Oriol Junqueras, va exposar ahir les primeres condicions que el seu partit posarà al Govern de Pedro Sánchez i al Govern de Salvador Illa per aprovar els pressupostos estatals i els autonòmics. El líder republicà va demanar que hi hagi recursos per garantir la gigafactoria d’IA projectada a Móra la Nova, una línia ferroviària orbital que uneixi Vilanova i la Geltrú amb Mataró sense passar per Barcelona i una llei de pobles per dotar de més recursos els municipis petits.
Ho va dir en el marc de la conferència Una nova ambició per al Baix Llobregat, que va pronunciar ahir al teatre Núria Espert de Sant Andreu de la Barca. Es tracta d’un cicle de conferències que Junqueras va començar fa dos mesos. La seva intenció és anar a les vuit vegueries per explicar la seva intenció de ser el pròxim candidat d’ERC a la presidència de la Generalitat.
Peticions per a Sánchez
És nou que Junqueras parli tan obertament de les condicions per negociar els comptes perquè el seu partit, per ara, rebutja asseure’s a negociar tant amb l’Executiu de Sánchez com amb el d’Illa. El motiu del rebuig d’ERC és que el Govern continua sense donar el vistiplau que Catalunya pugui recaptar l’IRPF. El líder republicà es va ratificar ahir en la negativa a negociar, però ja va començar a posar "exemples", que no "imposicions", de què farà si s’acaba desencallant l’assumpte.
Junqueras va dir que la gigafactoria –que serà finalment una candidatura conjunta entre Catalunya i Madrid– i la línia orbital serien peticions per a Sánchez, a qui també exigirà la modernització del canal d’Urgell. La llei de pobles, en canvi, serà una petició a Illa. El president també li demanarà, si es desencalla l’IRPF, recursos per a un pla de rehabilitació massiva d’habitatges, per potenciar el català i la seva producció audiovisual i per millorar les línies ferroviàries.
També ahir, la secretària general d’ERC i líder republicana a l’Ajuntament de Barcelona, Elisenda Alamany, va formalitzar la seva candidatura a les primàries del partit en les quals els militants elegiran el seu alcaldable per a les eleccions municipals de maig del 2027. Segons va poder saber EL PERIÓDICO, així ho va comunicar en un canal de WhatsApp dirigit als afiliats. En una carta, va explicar que ha decidit "fer el pas" perquè ha arribat el moment de "posar Esquerra al lloc que es mereix que és liderant Barcelona".
La votació interna està programada per al 27 de febrer. Per ara, és l’única candidatura presentada, a l’espera que els sectors crítics d’ERC decideixin si presenten batalla o no.
