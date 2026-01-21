El model territorial
Junts inicia una ronda amb les patronals sobre el finançament
Els empresaris reclamen a Puigdemont que negociï i no deixi passar l’oportunitat d’ampliar els ingressos per a Catalunya
Els postconvergents portaran al Parlament una moció que demana el concert econòmic per a Catalunya
Carlota Camps
Junts iniciarà en els pròxims dies una ronda de reunions amb les patronals i les entitats econòmiques més representatives de Catalunya per abordar amb elles el debat del nou model de finançament, segons ha pogut saber EL PERIÓDICO.
La seva intenció és explicar al món empresarial els motius del seu rebuig de la proposta de reforma pactada entre el PSOE i ERC, mentre que les patronals miraran de convèncer els postconvergents que entrin a negociar al Congrés i no deixin passar aquesta oportunitat per ampliar els ingressos de Catalunya. La delegació del partit la lideraran el secretari general, Jordi Turull; la vicepresidenta i portaveu al Congrés, Míriam Nogueras, i el vicepresident i encarregat dels assumptes econòmics, Antoni Castellà.
Des del més absolut pragmatisme, i reconeixent les deficiències que veu al nou sistema posat sobre la taula per Hisenda, la patronal vallesana Cecot ha cridat públicament Junts a asseure’s a negociar i a no fer descarrilar abans de temps l’acord. "Si podem aconseguir més diners, aconseguim-ne", va afirmar dilluns el seu president, Xavier Panés, en una trobada amb periodistes. Aquest mateix missatge tindrà ocasió de traslladar-lo en persona a Turull, Nogueras i Castellà, quan demà es desplacin fins a la seu patronal, ubicada a Terrassa. Aquesta serà la primera trobada d’una sèrie de reunions.
Un avanç, però insuficient
El món empresarial ha anat fixant la seva posició durant els últims dies mitjançant comunicats i declaracions. El denominador comú, expressat amb els seus particulars matisos, és que els 4.700 milions d’euros addicionals que rebria la Generalitat a partir del 2027 si s’aprova el nou model suposen un avanç, però que al seu torn aquest és insuficient. Aquí serà on els diferents empresaris amb qui es veurà la cúpula de Junts li reclamaran que la formació jugui el partit: que negociïn millores sobre el pacte per afegir-se a l’acord i vendre’l com a acceptable, malgrat que no complirà la reivindicació del concert com pretén Junts.
Precisament, segons ha pogut saber aquest diari, els postconvergents sotmetran a votació una moció sobre el concert econòmic. Tot i que el Parlament rebutjarà la proposta, ja que no hi ha majoria a favor de la qüestió en l’actualitat, la intenció del partit liderat per Puigdemont és que els republicans es posicionin.
A més de Cecot, el partit té previstes més reunions, com l’agendada amb el conegut com a G8, segons han confirmat diferents fonts. La plataforma la formen Pimec, el Cercle d’Economia, el RACC, Barcelona Global, la fundació FemCat, el Col·legi d’Economistes, la Cambra de Comerç de Barcelona i la Fira de Barcelona. És una aliança variada d’entitats de diferent dimensió i projecció que agrupen els popes del món empresarial català (i amb especial accent barceloní).
Alguns integrants del G8 ja s’han posicionat en el debat sobre el finançament, si bé l’aliança té previst emetre en els pròxims dies una nota conjunta amb una anàlisi més reposada de la seva opinió sobre els detalls que ha anat revelant Hisenda durant l’última setmana i mitja.
En el G8 només participa una de les dues patronals més representatives de tot Catalunya: Pimec. Des de l’entitat ni confirmen ni desmenteixen tenir una trobada bilateral fixada a l’agenda, si bé reconeixen que mantenen els "seus contactes habituals" amb Junts.
