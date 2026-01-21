Procés clau a París
Le Pen al·lega que l’Europarlament "no va complir el seu deure" d’alertar-la
La líder d’extrema dreta canvia d’estratègia i nega intenció delictiva en el judici d’apel·lació pels falsos assistents
Leticia Fuentes
Ahir va ser el cinquè dia del judici d’apel·lació pel cas dels falsos assistents del Parlament Europeu, que va condemnar Marine Le Pen a la inhabilitació política. A l’entrada del Tribunal de París, desenes de càmeres continuaven un dia més esperant l’arribada de la líder ultradretana, perquè ahir declarava per primera vegada davant la justícia.
Aquest judici és crucial per a la seva candidatura presidencial del 2027. Si aconsegueix rebaixar la seva pena, Le Pen podria presentar-se a les eleccions generals. No obstant, la nova estratègia de defensa adoptada en aquest procés sembla generar més sorpresa a la sala que dubtes sobre la seva condemna. La política va pujar a l’estrada per negar davant el tribunal haver demanat a ningú contractar assistents per al seu partit, Reagrupament Nacional, que en aquell moment operava sota el nom de Front Nacional.
Visiblement irritada, després de més de dues hores d’interrogatori, la diputada pel Pas de Calais va declarar que el Parlament Europeu coneixia "la posada en comú d’assistents des de feia 10 anys", i no va imaginar que la situació pogués "representar un problema", perquè "mai" els van alertar.
"No vam ocultar res"
"El Parlament Europeu no va complir la seva funció d’alertar com devia; no vam ocultar absolutament res, ni en els contractes ni en l’organigrama", va justificar Le Pen, dirigint-se al president del tribunal i negant haver sigut conscient d’haver comès cap delicte concret. Una postura molt diferent de la que va adoptar en el primer procés judicial, en el qual va descartar taxativament qualsevol il·legalitat. Aquest canvi d’estratègia, no negar l’existència del delicte, sinó insistir en l’absència d’intenció de cometre’l, podria ajudar-la a rebaixar la pena de cinc anys d’inhabilitació.
Per al·lusions, l’advocat del Parlament Europeu, Patrick Maisonneuve, va reaccionar després de l’audiència: "Avui ens diuen que no vam donar la veu d’alarma, però hi ha un principi de confiança entre el Parlament i els seus representants electes. Aquesta confiança s’ha trencat". Maisonneuve va remarcar el canvi d’estratègia de defensa de la líder de l’extrema dreta. "Es va negar que la justícia pogués exigir-li responsabilitats. Després d’impugnar els fets materials, ara impugnen la intenció. En apel·lació davant el Tribunal de Cassació, a aquest pas ¡acabarà admetent els fets!".
Durant l’audiència, Marine Le Pen va reconèixer que "les coses podrien haver-se gestionat millor" per part de Charles Van Houtte, que va ser el seu assistent al Parlament Europeu del 2009 al 2014. La fiscalia sospita que Van Houtte va centralitzar, a petició de la dirigent ultra, la gestió de les despeses dels eurodiputats al personal que treballava únicament per al partit. Le Pen, no obstant, va negar haver participat en aquesta trama, que segons ella va començar abans que fitxés pel partit, que es trobava sota el comandament del seu pare, Jean-Marie Le Pen. "Això és il·lusori. Van ser contractats fins i tot abans de la meva elecció", va insistir l’exeurodiputada, que va exercir el càrrec entre el 2004 i el 2017. La menor dels Le Pen no va dubtar a assenyalar indirectament el seu pare, mort recentment.
