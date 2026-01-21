Pols a França
Lecornu activa el mecanisme per aprovar els pressupostos per decret
El primer ministre francès considera que els comptes públics "no es poden votar" i s’enfronta a dues mocions de censura
Leticia Fuentes
El primer ministre francès, Sébastien Lecornu, va presentar ahir el seu primer article 49.3, el recurs constitucional que li permet aprovar els pressupostos sense necessitat d’una votació a l’Assemblea Nacional. Des que va assumir el càrrec, Lecornu sempre ha portat una data de caducitat; ell mateix va reconèixer a l’inici del seu mandat que la seva etapa era "fràgil". No obstant, i contra tot pronòstic, el setè primer ministre d’Emmanuel Macron ha aconseguit acostar postures amb els socialistes i esquivar diverses mocions de censura, fins avui. El cap de Govern va considerar ahir que el text dels pressupostos "no es pot votar", indistintament de la configuració i de les circumstàncies, "la situació està bloquejada i la nació necessita uns pressupostos". Per això, va optar per aplicar l’article 49.3, mentre part de l’hemicicle de l’Assemblea Nacional victorejava la seva decisió.
"Aquesta sèrie de debats parlamentaris no ha satisfet ningú. Només hem pogut parlar d’impostos, impostos… Mai hem abordat el fons d’un pressupost. És una pena", va lamentar la presidenta de l’Assemblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, per a qui "no és possible seguir així", i va aplaudir la decisió de Lecornu. En resposta, La França Insubmisa i Reagrupament Nacional ja han presentat dues mocions de censura que s’examinaran divendres vinent, i que si res canvia, poques opcions tenen de prosperar, malgrat comptar amb el suport dels comunistes i els ecologistes.
