Fòrum econòmic mundial
Macron eleva el to a Davos i acusa Trump de voler "debilitar Europa"
El president nord-americà torna a filtrar missatges privats amb el mandatari francès, en els quals aquest li proposa una cimera del G7 a París
«Els europeus necessiten més sobirania i més autonomia», assegura el cap de l’Elisi
Leticia Fuentes
En les últimes hores, Emmanuel Macron s’ha vist embolicat en una nova polèmica amb Donald Trump, després que aquest filtrés uns missatges privats seus en els quals li retreia la seva actuació amb Groenlàndia i li proposava una cimera extraordinària del G7. Una estratègia de coacció per part del nord-americà, enmig de les amenaces d’imposar nous aranzels a compte del contenciós amb l’illa àrtica.
Durant tot el matí d’ahir, els periodistes van mirar d’obtenir una reacció del Palau de l’Elisi sobre l’esdevingut, mentre fonts pròximes al president confirmaven la veracitat dels missatges. Però no va ser fins en la seva intervenció en el Fòrum Econòmic Mundial de Davos quan Macron, que va sorprendre l’audiència amb unes ulleres de sol a causa d’un problema ocular, va trencar el seu silenci llançant un dard directe a Trump: "Els EUA busquen debilitar Europa", va criticar.
El president francès va descriure el període actual com un moment d’"inestabilitat i desequilibris des del punt de vista econòmic i de seguretat", i va denunciar una "deriva cap a l’autocràcia", on "el conflicte s’ha convertit en la norma". "Estem entrant en un món sense llei on es viola el dret internacional", va afegir el cap d’Estat gal, assenyalant "el ressorgiment de les ambicions imperialistes".
En el seu discurs, Macron va buscar entendre els fenòmens que han portat Europa a aquesta situació, esmentant com a problemes principals el sobreconsum als EUA, el subconsum i l’excés d’inversió a la Xina, i la subinversió i la falta de competitivitat a Europa. "L’objectiu del G7 és demostrar que les grans potències encara poden reconstruir l’economia. Cooperar no es tracta de culpar d’altres, sinó d’assumir la responsabilitat i compartir per ser part de la solució", va afirmar.
Una vegada més, el president de França es va mostrar preocupat pel retard d’Europa davant els seus competidors, insistint en la necessitat que el Vell Continent reforci els seus instruments de defensa i la inversió per accelerar el creixement del continent. "Necessitem invertir molt més en sectors crítics on la innovació es materialitzarà", com la IA, les tecnologies quàntiques, les tecnologies verdes, la defensa i la seguretat. Per aconseguir-ho, va argumentar que "els europeus necessiten més sobirania i més autonomia", alhora que "un multilateralisme eficaç per obtenir resultats mitjançant la cooperació". Com a exemple d’aquesta cooperació exitosa, Macron va citar la recent missió europea a Groenlàndia portada a terme per diversos països europeus en resposta a l’amenaça de Trump.
Arma de doble tall
L’exposició de les converses privades entre els dirigents s’ha convertit en una arma de doble tall per a aquells que entaulen comunicació directa amb el republicà. Ja va passar fa uns mesos, abans de la cimera de l’Aliança Atlàntica a la Haia, quan Trump va voler deixar en evidència l’ex primer ministre dels Països Baixos, que es va dirigir a ell com a "daddy" (papi, en anglès).
Ara, el nord-americà torna a carregar contra Macron, utilitzant aquests missatges, la veracitat dels quals ja ha sigut confirmada per l’entorn del president francès. El que durant un temps va ser "un amic" amb el qual "s’entenia molt bé" ha passat a ser algú massa "políticament correcte" amb el qual sembla que ja no té tanta afinitat. A la seva xarxa Truth Social, el magnat novaiorquès va publicar dilluns una sèrie de missatges enviats pel líder francès en què li retreu la seva actuació amb Groenlàndia i li proposa la celebració d’una cimera extraordinària del G7, amb reunions en els marges amb líders que no pertanyen al selecte club.
- Arriba a Manresa el punt de venda d’estris de cuina més esperat
- Expectació a la plaça Catalunya de Manresa per la presència d'una grua per treure un cadàver d'un pis
- El propietari que presumeix de no apujar el lloguer: “Ja em sembla molta pasta el que li cobro…”
- Tres cotxes implicats en un accident a l'Eix Transversal a Manresa
- Gonzalo Bernardos, economista: 'Els hereus de les famílies obreres no paguen l'impost de successions a Espanya
- Un funcionari de Lledoners resulta ferit greu en atendre un incendi provocat per un pres de màxim risc
- El ‘monjo vident’, un dels 10 delinqüents més buscats d’Espanya, detingut a Nicaragua per pederàstia
- Crítiques a la direcció de Lledoners per 'premiar' amb tabac, teles i trucades els interns més perillosos