Tragèdia ferroviària
El PP trenca la treva política sobre els accidents de tren i parla d’«un Govern desbordat»
Juan Bravo, vicesecretari del PP, ha comparegut per expressar la preocupació del partit per la gestió del Govern després del sinistre a Còrdova i el de Rodalies
Mariano Alonso Freire
En el segon dia de dol oficial per l’accident d’Adamuz (Còrdova), que acaba aquest dijous, el Partit Popular (PP) va decidir trencar la treva política que, amb l’excepció de Vox, els partits polítics s’havien autodecretat de manera tàcita, i que va tenir el seu màxim exponent en la compareixença conjunta dilluns, al lloc de la tragèdia, del president del Govern, Pedro Sánchez, i del president de la Junta d’Andalusia, el popular Juan Manuel Moreno.
El vicesecretari d’Hisenda dels populars, Juan Bravo, responsable de l’àrea de Transports i un dels pesos pesants de la direcció d’Alberto Núñez Feijóo, va comparèixer aquest dimecres en roda de premsa a la seu de Génova –hores després que Santiago Abascal llancés una andanada contra l’Executiu culpant-lo de la tragèdia– i ho va fer per denunciar un «Govern desbordat» després de l’accident d’alta velocitat a la capital andalusa i el de Rodalies a Catalunya de dimarts a la nit. Bravo es va preguntar fins i tot si des de la Moncloa i el Ministeri de Transports s’havia «ocultat informació» o si s’havien posat en perill els viatgers de l’alta velocitat, després de la reducció de la velocitat màxima posteriorment al sinistre.
A l’inici de la seva compareixença, Bravo va presumir que el primer partit de l’oposició havia donat «una lliçó de prudència» des de diumenge a la nit, i això malgrat, es va queixar, «que no hem rebut cap informació sobre la situació per part de cap membre de l’Executiu», com ja havia dit Feijóo dilluns, durant la seva compareixença a Adamuz al costat de Moreno.
Igualment, el vicesecretari popular va assegurar amb referència a l’esquerra i a crisis recents com la dana del 2024 o altres de més remotes com l’11M, l’atemptat terrorista més gran de la història d’Espanya de fa dues dècades, que «nosaltres no som el partit del ‘passa-ho’, ni de les manifestacions al crit d’assassins, no, no ho som», va remarcar, mentre va matisar que «la prudència i l’altura de mires és compatible amb la preocupació i la necessitat de respostes d’un Govern desbordat».
Bravo va centrar bona part de la seva intervenció, com era d’esperar, en el ministre del ram, Óscar Puente, a qui va criticar especialment les seves paraules sobre els maquinistes que han anunciat una vaga, que el titular de Transports va vincular al seu estat d’ànim. «Aquests professionals han perdut dos companys en 48 hores, han complert les seves obligacions. Primer, avisant puntualment dels problemes que trobaven, després, anant a treballar i servint els espanyols, i per tant, no mereixen un ministre que digui que es mobilitzen pel seu estat d’ànim. Es mobilitzen perquè han complert, i el Govern no els fa cas fins que han mort dos professionals, de veritat creiem que no s’ho mereixen», va asseverar Bravo en un to molt indignat.
El vicesecretari popular li ha remès ja una carta a Puente, de tot just dos folis, a la qual ha tingut accés EL PERIÓDICO, en què després de referir-se a la necessitat de mirar de «minimitzar en la mesura possible» el dolor de les víctimes, li planteja l’«enorme preocupació» de la societat espanyola, especialment, incideix la missiva, «davant la notícia coneguda aquesta tarda [la carta es va remetre dimarts] sobre la reducció de velocitat en la línia de l’AVE Madrid-Barcelona». Bravo li retreu que sigui una mesura «totalment contradictòria amb la que vostè mateix va anunciar fa uns mesos, quan va fixar com a objectiu incrementar la velocitat a 350 quilòmetres per hora».
