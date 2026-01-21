Duro Felguera
El primer judici a excàrrecs chavistes a Espanya arrenca el 19 d’octubre
Tono Calleja Flórez
La Sala Penal de l’Audiència Nacional ha assenyalat els dies 19, 20 ,21 i 22 d’octubre perquè se celebri el judici contra Duro Felguera i 11 persones, entre elles l’expresident de l’empresa asturiana Juan Carlos Torres Inclán i el que era director general Ángel Antonio Suárez del Valle, que afronten cada un una acusació de 10 anys i 4 mesos de presó, segons informen fonts del cas a aquest diari.
La Fiscalia Anticorrupció, que sol·licita una multa de 160 milions per a la companyia asturiana per un delicte continuat de falsedat en document mercantil, acusa els exdirectius del pagament de 105 milions en comissions a excàrrecs del Govern d’Hugo Chávez. En concret, es tracta dels exviceministres de Veneçuela Javier Alvarado Ochoa i Nervis Villalobos, que haurien rebut aquestes sumes de diners a canvi de l’adjudicació el 2009 d’un macroprojecte per atendre el creixement de la demanda elèctrica a Caracas.
Adjudicació a Veneçuela
Per a Anticorrupció els fets serien constitutius dels delictes de corrupció internacional, falsedat en document mercantil i blanqueig de capitals. En concret, l’escrit d’acusació afirma que Duro Felguera va resultar adjudicatària de l’obra de construcció d’una central termoelèctrica a Veneçuela, amb un pressupost de 1.500 milions de dòlars. I aquests fons obtinguts de les comissions van ser invertits després en la compra d’habitatges de luxe a Madrid capital, Majadahonda, Valdemorillo i Lugo. El matrimoni format pels imputats Luis Carlos de León i Andreina Gámez Rodríguez hauria comprat el 2014 una mansió a La Moraleja (Madrid) per 4,6 milions.
Precisament, el passat dia 5 les autoritats suïsses van informar del bloqueig de fons a nom de Javier Alvarado Ochoa i Nervis Villalobos.
