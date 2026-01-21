Polèmica
El Regne Unit dona llum verda a l’ambaixada més gran de la Xina a Europa
Lucas Font
El Govern laborista del Regne Unit va donar llum verda ahir al projecte de la Xina d’obrir a Londres la que serà l’ambaixada més gran d’Europa. El ministre d’Habitatge i Comunitats, Steve Reed, va confirmar la decisió després de descartar que l’obertura de la nova seu diplomàtica suposi un risc per a la seguretat nacional, així com per a la dels ciutadans xinesos exiliats al Regne Unit. L’aprovació del projecte, estancat durant anys per les reserves de les autoritats i dels serveis d’intel·ligència britànics, suposa un gest de bona voluntat del primer ministre, Keir Starmer, cap a Pequín en un moment de màxima tensió amb els EUA.
El trasllat de l’ambaixada xinesa al Royal Mint Court, un edifici amb una superfície de prop de 20.000 metres quadrats situat a pocs metres de la Torre de Londres, havia generat recels des que la Xina va adquirir les instal·lacions el 2018 per 225 milions de lliures esterlines (uns 258 milions d’euros). Una de les principals preocupacions és la seva proximitat amb els cables de fibra òptica que connecten la City de Londres amb el segon districte financer de la ciutat, Canary Wharf, i pels quals passen grans volums d’informació sensible.
La segona preocupació són les anomenades "sales secretes" ubicades al soterrani de l’edifici, les quals no estaven en la planificació original. Segons grups de dissidents, aquestes sales podrien ser utilitzades per tancar i interrogar ciutadans xinesos residents en el Regne Unit.
El Govern laborista va decidir finalment donar el vistiplau a l’ambaixada després que els serveis d’intel·ligència hagin conclòs que el risc per a la seguretat nacional és reduït. El secretari d’Estat de Seguretat, Dan Jarvis, va destacar que la nova ambaixada permetrà a les autoritats britàniques monitoritzar amb més facilitat les seves activitats, ja que fins ara els serveis diplomàtics de la Xina a Londres estaven repartits en fins a set edificis.
