El conflicte del Pròxim Orient
Trump convida Netanyahu a la Junta de Pau per a Gaza
El primer ministre israelià no ha respost encara a l’oferta, que sí que han acceptat Turquia i Qatar i que França ha rebutjat
Les autoritats hebrees prohibeixen l’entrada de membres del comitè tecnòcrata palestí a Gaza
Andrea López-Tomàs
A part dels palestins, el president nord-americà, Donald Trump, sembla no haver-se deixat ningú sense convidar a la Junta de Pau que suposadament ha de posar fi al conflicte a la Franja de Gaza i supervisar el seu desenvolupament posterior. Fins al punt que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, el mandatari en el càrrec durant els dos llargs i mortals anys de brutal ofensiva, ha rebut la seva invitació. El ministre d’Exteriors, Gideon Saar, va confirmar ahir que Israel ha sigut convidada pels EUA a l’organisme. De moment, no hi ha resposta per part de Tel-Aviv.
França, en canvi, va rebutjar la invitació de Trump, qui va respondre amb amenaces d’aranzels del 200% al vi i al xampany francesos. Diversos països dels 60 convidats, en canvi, van acceptar l’oferta i ocuparan un lloc en l’organisme supervisor. Entre ells, hi ha Turquia i Qatar, als quals Israel es va oposar directament pels seus vincles amb Hamàs i les seves crítiques a l’ofensiva a Gaza. A l’espera de la confirmació de Netanyahu, l’altre israelià que sí que és a la Junta és Yakir Gabay, un empresari ara establert a Xipre. No hi ha cap palestí.
També el president rus, Vladímir Putin, va ser convidat dilluns pel seu homòleg nord-americà a integrar l’organisme que supervisarà el nou Govern de Gaza, segons va informar el Kremlin.
"Efectivament, el president Putin ha rebut per canals diplomàtics la proposta d’entrar a formar part de la Junta de la Pau. En aquests moments estudiem tots els detalls de la proposta", va dir Dmitri Peskov, portaveu presidencial, en la seva roda de premsa telefònica diària. Peskov va expressar la seva confiança a "aclarir tots els dubtes" en els pròxims contactes amb els nord-americans. Precisament, Putin va convocar dilluns una reunió del Consell de Seguretat de Rússia, sense que es conegui l’agenda dels temes per tractar.
Mentre es compon la llista definitiva, que s’espera que s’anunciï durant el Fòrum Econòmic de Davos, que se celebra aquesta setmana a la ciutat suïssa, el comitè de tecnòcrates palestins, a càrrec de la governança de l’enclavament, s’ha intentat posar fil a l’agulla, però no sense obstacles. Les autoritats israelianes estan prohibint l’entrada dels seus membres a Gaza, segons van denunciar fonts palestines al mitjà israelià Haaretz. Els integrants del Comitè Nacional per a l’Administració de Gaza (CNAG) planejaven entrar pel pas de Rafah, a la frontera amb Egipte, aquesta setmana i prendre possessió de la seva Administració civil a finals de setmana. Dijous es van reunir amb Nikolai Mladenov, acabat de nomenar alt representant per a Gaza de la Junta de Pau, al Caire.
Pas tancat
De moment, els membres del comitè continuaran trobant-se a la capital egípcia, mentre representants dels països mediadors, en particular Egipte, treballen amb Washington per aprovar l’entrada dels tecnòcrates a Gaza abans de final de mes. Segons fonts implicades en les converses del comitè al Caire, els experts desconeixen quan ni com començaran el seu treball sobre el terreny, atesa la negativa d’Israel.
El pas de Rafah continua tancat per a l’entrada de palestins, en contra de l’acordat durant la primera fase de l’alto el foc. Malgrat la pressió de Washington perquè Israel complís aquesta condició, els ministres de la coalició de Netanyahu han decidit no cedir i mantenir el pas tancat per al retorn de gazians.
