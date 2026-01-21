Fòrum econòmic mundial
Von der Leyen apressa la Unió Europea a accelerar la independència dels EUA
La presidenta adverteix que la resposta a les amenaces del líder republicà serà «ferma i unida»
"Quan els amics es donen la mà, hauria de significar alguna cosa", diu pels aranzels
Els Vint-i-set, que es reuneixen demà, busquen la manera d’evitar un conflicte obert amb els EUA
La cap de l’Executiu comunitari presentarà una nova estratègia de seguretat per a la UE
Beatriz Ríos
La Unió Europea (UE) i els EUA van tancar un tracte comercial el mes de juliol passat que havia de posar fi a una escalada aranzelària, per això la decisió del president Donald Trump d’imposar aranzels sobre les importacions de mitja dotzena de països europeus pel seu suport a Groenlàndia "és un error", va assegurar la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, durant un discurs en el Fòrum Econòmic Mundial a Davos (Suïssa).
"La seguretat de l’Àrtic només es pot aconseguir junts", va afirmar Von der Leyen, per afegir: "Per això els aranzels addicionals proposats són un error, especialment entre aliats des de fa tant de temps". La presidenta va criticar la decisió de Trump que amenaça de dinamitar l’acord comercial al qual l’alemanya i el nord-americà van arribar el juliol passat.
Trump va amenaçar d’imposar un increment del 10% al gravamen sobre les importacions de França, Alemanya, Dinamarca, Suècia, Finlàndia i els Països Baixos, per enviar personal militar a Groenlàndia, en plena escalada de tensió pel control de l’illa. Fer-ho violaria els termes de l’acord que Brussel·les i Washington van segellar al juliol.
"Tant en política com en negocis, un acord és un acord. I quan els amics es donen la mà, ha de significar alguna cosa", va dir la presidenta de la Comissió. Però en el món actual, en el qual el dret internacional s’ha posat en dubte, no tots juguen amb les mateixes regles. Trump ha fet de l’ús de la política comercial com a mesura de pressió la seva senya d’identitat.
L’última mesura de pressió
Els aranzels sobre les importacions són només l’última mesura de pressió de la Casa Blanca sobre els europeus, en la seva campanya pel control de Groenlàndia. Un territori que tot i que no pertany formalment a la Unió Europea sí que està sota el control d’un dels seus països membres: Dinamarca.
"Considerem el poble dels EUA no només com els nostres aliats, sinó també com els nostres amics", va dir Von der Leyen. No obstant, davant l’amenaça de Washington de prendre Groenlàndia, "tant sí com no", la presidenta va advertir: "Enfonsar-nos en una perillosa espiral descendent només beneficiaria els mateixos adversaris que tots dos ens comprometem a mantenir fora del nostre panorama estratègic".
Els líders de la UE es reuneixen demà per abordar aquesta qüestió. Els Vint-i-set busquen una manera d’evitar un conflicte obert amb els EUA, que passi per garantir la seguretat de l’Àrtic de manera col·lectiva. Però si aquesta estratègia falla, "la nostra resposta serà ferma, unida i proporcional", va advertir Von der Leyen.
Durant un debat a l’Eurocambra, precisament sobre la resposta europea a les amenaces dels EUA, la cap de la diplomàcia europea, Kaja Kallas, va reiterar que Groenlàndia pertany als seus ciutadans. "Cap amenaça ni aranzel canviarà això. Amb la sobirania no es comercia", va defensar. L’estoniana va reconèixer que les declaracions de Trump generen un escenari mai vist.
Kallas va celebrar que continuïn les converses entre les diferents autoritats, però també va matisar que "el to d’aquestes converses importa, igual com les amenaces que es fan fora d’aquestes".
L’estoniana va advertir també que "les amenaces aranzelàries no pressionaran Dinamarca perquè entregui Groenlàndia", però corren el risc de soscavar les relacions entre Washington i els Vint-i-set. "No tenim cap interès per iniciar una baralla, però ens mantindrem ferms", va insistir.
Solidaritat amb Groenlàndia
Per la seva banda, Von der Leyen va reiterar a Davos la seva "plena solidaritat" amb Groenlàndia i Dinamarca i la seva defensa de la sobirania nacional i la integritat territorial, que són "innegociables". Von der Leyen va anunciar a més que el bloc augmentarà significativament les seves inversions a l’illa, presentarà una nova estratègia per a la regió amb la defensa del dret a decidir dels pobles en el centre i es va mostrar, alhora, oberta a col·laborar amb els EUA en la seguretat de la zona.
En aquest context, Von der Leyen va proposar, d’una banda, destinar una part de l’augment de la despesa en la defensa de la creació d’un trencaglaç europeu. També va fer una crida a estrènyer els llaços amb els aliats amb interessos en la regió: el Canadà, Noruega, el Regne Unit i Islàndia. Països amb els quals la UE ha unit forces davant les amenaces de Trump.
Kallas, com a cap de la política exterior i de seguretat de la UE, va enviar un missatge directe a Trump: "Senyor president, la UE és un soci pròxim i fiable de Groenlàndia". L’estoniana va defensar l’enviament de personal militar de mitja dotzena de països a l’illa, "que no representa una amenaça per a ningú". També va reiterar el missatge de molts líders europeus: els riscos de seguretat a l’Àrtic són reals, però si aquest és el problema, "l’OTAN és l’organització ideal" per abordar-lo.
La presidenta de la Comissió Europea va realitzar un viatge al passat en el seu discurs, en concret fins als anys 70 i el conegut com el Nixon Shock, que va dinamitar l’ordre econòmic mundial. "Pot ser que el món sigui diferent avui, però crec que les crisis geopolítiques poden, i han de, ser una oportunitat per a Europa", va dir la presidenta.
Von der Leyen veu "el canvi radical" que el món travessa, en el qual el multilateralisme en què estableix les bases la UE està en qüestió, com una oportunitat, "una necessitat per construir una nova forma d’independència europea". L’alemanya va treure pit pels avenços en la integració europea en els últims mesos, sobretot en l’àmbit del comerç i la seguretat.
Va insistir en una idea: "Només podrem aprofitar aquesta oportunitat si reconeixem que aquest canvi és permanent", i va afegir que la nostàlgia és legítima, però "no restaurarà l’ordre anterior". Si el bloc no assumeix que aquesta és la realitat en la qual vivim, no abordarà les dependències estructurals. "Europa ha de canviar per sempre", va reiterar. Finalment, va anunciar la seva intenció de presentar, en els pròxims mesos, una nova estratègia de seguretat per al bloc.
