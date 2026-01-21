Quatre grups representats
Vox entra a la Taula per ocupar la secretaria primera
Rocío Entonado Arias
El diputat del PP Manuel Naharro Torres va ser elegit president de la Taula de l’Assemblea només amb els vots del PP, que finalment va recolzar Vox perquè obtingui representació a l’òrgan rector del Parlament ocupant la secretaria primera. Domingo Expósito, també del PP, serà vicepresident primer, mentre que el socialista Eduardo Béjar ocuparà la vicepresidència segona. Les secretaries seran per a Beatriz Muñoz Rodríguez (Vox), María Isabel Babiano (PP) i Francisco Llera (Unides per Extremadura), després d’aquesta concessió del PP a Vox i que el PSOE i Unides per Extremadura hagin pactat per assegurar la seva presència mútua. D’aquesta forma, els quatre grups parlamentaris ocuparan butaca a la Taula, si bé el PP tindrà una clara majoria ja que als tres càrrecs que ocuparà (davant un de la resta de partits) cal sumar el vot de qualitat que el reglament concedeix al president. Naharro va ser designat en segona volta.
- Arriba a Manresa el punt de venda d’estris de cuina més esperat
- Expectació a la plaça Catalunya de Manresa per la presència d'una grua per treure un cadàver d'un pis
- El propietari que presumeix de no apujar el lloguer: “Ja em sembla molta pasta el que li cobro…”
- Tres cotxes implicats en un accident a l'Eix Transversal a Manresa
- Gonzalo Bernardos, economista: 'Els hereus de les famílies obreres no paguen l'impost de successions a Espanya
- Un funcionari de Lledoners resulta ferit greu en atendre un incendi provocat per un pres de màxim risc
- El ‘monjo vident’, un dels 10 delinqüents més buscats d’Espanya, detingut a Nicaragua per pederàstia
- Crítiques a la direcció de Lledoners per 'premiar' amb tabac, teles i trucades els interns més perillosos