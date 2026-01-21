Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Quatre grups representats

Vox entra a la Taula per ocupar la secretaria primera

Manuel Naharro rep la felicitació de María Guardiola. / ASAMBLEAEX.ES

Rocío Entonado Arias

Mèrida

El diputat del PP Manuel Naharro Torres va ser elegit president de la Taula de l’Assemblea només amb els vots del PP, que finalment va recolzar Vox perquè obtingui representació a l’òrgan rector del Parlament ocupant la secretaria primera. Domingo Expósito, també del PP, serà vicepresident primer, mentre que el socialista Eduardo Béjar ocuparà la vicepresidència segona. Les secretaries seran per a Beatriz Muñoz Rodríguez (Vox), María Isabel Babiano (PP) i Francisco Llera (Unides per Extremadura), després d’aquesta concessió del PP a Vox i que el PSOE i Unides per Extremadura hagin pactat per assegurar la seva presència mútua. D’aquesta forma, els quatre grups parlamentaris ocuparan butaca a la Taula, si bé el PP tindrà una clara majoria ja que als tres càrrecs que ocuparà (davant un de la resta de partits) cal sumar el vot de qualitat que el reglament concedeix al president. Naharro va ser designat en segona volta.

