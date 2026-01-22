Enric, contra el ‘Daily Mail’: "Han fet la vida impossible a la meva dona"
Lucas Font
El príncep Enric d’Anglaterra va carregar durament contra la premsa en la seva declaració d’ahir en el judici contra Associated Newspapers Limited (ANL), el grup editor del Daily Mail. El fill de Carles III va acusar el tabloide d’obtenir informació sobre la seva vida privada mitjançant mètodes il·legals i va assegurar que la fustigació de la premsa va tenir un fort impacte en les seves relacions personals durant anys. "Han fet la vida impossible a la meva dona [Meghan Markle]", va afirmar el príncep Harry, visiblement emocionat, al final de la seva intervenció de més de tres hores en el Tribunal Superior de Justícia d’Anglaterra i Gal·les.
El duc de Sussex es va sotmetre a les preguntes de l’advocat d’ANL, Antony White, que va tractar de demostrar els vincles entre el príncep i les periodistes Kate Nicholl i Rebecca English, autores de gran part dels 14 articles sobre la seva vida privada escrits entre 2001 i 2013 amb informació obtinguda presumptament de forma il·legal. L’advocat de la defensa va assenyalar que tant Nicholl com English es movien en l’entorn d’Enric i tenien contacte amb persones molt properes a ell, cosa que reforçaria la tesi que van obtenir la informació de fonts legítimes.
Però el duc va negar tenir un "cercle social poc fiable" i va insistir en el fet que la informació revelada en aquests articles, incloses dades sobre viatges amb la seva exparella Chelsy Davy o els llocs en els quals ell o persones pròximes a ell es trobaven, només podia saber-se a través de mètodes il·legals, per exemple, escoltes telefòniques, l’accés a missatges en contestadors automàtics o el blagging, la tècnica de fer-se passar per altres persones per obtenir informació confidencial. "Apareixien per tot arreu. Era un assetjament en tota regla i una vigilància constant", va assegurar el príncep.
En el seu testimoni escrit, fet públic ahir, Enric va afirmar que la seva batalla contra la premsa comença amb la mort de la seva mare, la princesa Diana.
