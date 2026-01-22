Felip VI demana a l’UE que reforci la seva unitat i autonomia davant Trump
«La força sense principis equival a la barbàrie», diu el Rei a l’Europarlament amb motiu dels 40 anys de l’adhesió espanyola al bloc europeu / Avisa del perill del mal al "vincle" amb els EUA
Felip VI va celebrar ahir al Parlament d’Estrasburg (França) els 40 anys d’adhesió d’Espanya al que avui és la Unió Europea. El Rei va commemorar aquest aniversari juntament amb Marcelo Rebelo de Sousa, president de Portugal, país que va ingressar alhora que Espanya. Malgrat que no va esmentar directament els EUA ni el seu president, Donald Trump, la inestabilitat provocada pel mandatari nord-americà als fronts econòmic i polític va travessar tot el seu discurs.
"Els temps que corren ens recorden, massa sovint, que la força sense principis equival a la barbàrie i que els mers principis, sense accions que hi donin suport, condueixen a la frustració i al desencant. Així que continuem treballant en la nostra defensa, en la nostra autonomia estratègica, en el reforç del pilar europeu dins de l’Aliança Atlàntica. És una necessitat inajornable", va dir davant els parlamentaris europeus. A primera fila el van escoltar el president del Consell Europeu, António Costa, i la cap de la diplomàcia de la Unió, Kaja Kallas. Els que no van voler atendre la seva intervenció van ser els eurodiputats espanyols de Podem, Sumar, Esquerra, Bildu, BNG, Compromís i Comuns.
El cap d’Estat espanyol va tornar a mostrar-se preocupat pel mal al "vincle transatlàntic" amb els EUA, un llaç "basat en el respecte i la lleialtat" durant dècades. "Sense aquest vincle estarem abocats a un món més incert, més inestable i més perillós", va afegir. En les últimes setmanes, Trump ha assegurat que aconseguirà el control de Groenlàndia, territori de Dinamarca, país de la Unió Europea, tant sí com no. Aquesta amenaça és inèdita: un soci de l’OTAN, els EUA, intimidant un altre soci, Dinamarca, i de retruc tota la Unió, perquè el club té previstos mecanismes de defensa mútua (article 42.7 del tractat). Felip VI va apuntar, sense esmentar aquest territori autònom danès, que caldria tenir una resposta solidària amb Groenlàndia: "Qualsevol fenomen que afecti una part d’aquest espai ens afecta a tots. La nostra força és la nostra unitat: que important que és, en aquests temps, recordar-ho".
Respecte a la commemoració dels 40 anys d’Espanya a la UE, el Monarca va destacar que "la pertinença a Europa ha sigut un factor decisiu en la transformació d’Espanya" després de la "Guerra Civil i les quatre dècades de dictadura", però va advertir que no es pot donar "per descomptada" aquesta situació de prosperitat i d’espai de pau pels "temps foscos" que viu el món per Trump. "Si som, avui, una de les democràcies més sòlides i avançades del món; si la nostra economia lidera el creixement de l’eurozona; si el nostre PIB per càpita s’ha duplicat des de l’adhesió; si estem en avantguarda en l’àmbit de les telecomunicacions i generem més de la meitat de l’energia de fonts renovables, ha sigut gràcies, en bona part, al procés de modernització que hem experimentat a Europa i amb Europa", va afirmar.
Després de la intervenció de Felip VI, va arribar el torn de Rebelo de Sousa. El dirigent conservador deixarà la presidència de la República portuguesa en els pròxims mesos perquè ja ha complert el límit dels dos mandats en el càrrec. Els dos caps d’Estat han cultivat una profunda amistat des que el polític lisboeta es va convertir en president, el 2016. Les nombroses trobades internacionals en què han participat i les visites privades que han organitzat els han convertit en dos bons amics. El Rei va voler que el primer viatge internacional en solitari de la Princesa d’Astúries fos precisament a Portugal. Elionor hi va anar el juliol del 2024.
Minut de silenci
La sessió solemne del Parlament la va obrir la presidenta, Roberta Metsola, demanant un minut de silenci per l’accident ferroviari a Còrdova.
Metsola va dir que l’adhesió d’Espanya i Portugal va suposar "un nou capítol de llibertat i oportunitats". La presidenta va afirmar que els dos països han donat "forma" a Europa i han enfortit el seu compromís "més enllà de les fronteres" gràcies al fet que s’han convertit en "ponts" cap a l’Amèrica Llatina i l’Àfrica, i han liderat l’enfocament europeu en "nombrosos" temes.
