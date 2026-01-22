Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

França sol·licita un exercici militar de l’OTAN a Groenlàndia

Vuit països van enviar soldats a l’illa la setmana passada, sense el comandament de l’Aliança

Soldats danesos a Nuuk (Groenlàndia), dilluns passat.

Soldats danesos a Nuuk (Groenlàndia), dilluns passat. / Julia Wäschenbach / dpa / Europa Press

Leticia Fuentes

París

França va sol·licitar ahir un exercici militar de l’OTAN a Groenlàndia, al qual està disposada a contribuir, després que el president dels Estats Units, Donald Trump, insistís la vigília en les seves ànsies d’annexionar-se l’illa àrtica. "França sol·licita un exercici de l’OTAN a Groenlàndia i està disposada a contribuir-hi", van manifestar fonts del palau de l’Elisi.

Vuit països europeus, entre els quals França, Alemanya i el Regne Unit, van enviar petits contingents militars la setmana passada a Groenlàndia, un territori autònom dependent de Dinamarca, per a un exercici liderat per aquest país de la Unió Europea i organitzat amb aliats de l’OTAN, però sense el comandament de l’Aliança Atlàntica i sense els Estats Units.

Aquesta acció va provocar la ira de Trump, que va amenaçar d’imposar aranzels de fins al 25% a vuit països europeus oposats als seus plans a Groenlàndia, si bé ahir va retirar aquesta intenció després de reunir-se amb el secretari general de l’OTAN, Mark Rutte. França considera que un exercici de l’Aliança permetria involucrar Washington i mostrar que els europeus es prenen seriosament la seguretat a l’Àrtic.

