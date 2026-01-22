Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Acciden de tren R4Temporal a CatalunyaGuimerà de ManresaAccident d'AdamuzRècord KursaalDelfí Vilaseca
instagramlinkedin

Caos ferroviari

El Govern obre un expedient a Renfe per no prestar el servei de Rodalies

L’Executiu català considera «intolerable» aquest incompliment i assegura que exigirà responsabilitats

Última hora de l’accident de tren a Gelida, en directe | Catalunya comença el dia sense Rodalies per la plantada dels maquinistes

Segon dia sense servei de Rodalies a Catalunya

Segon dia sense servei de Rodalies a Catalunya / MARIA GARCIA / ACN

Júlia Regué

Barcelona

La Generalitat ha decidit obrir un expedient a l’operadora ferroviària Renfe per no prestar el servei de Rodalies aquest matí, cosa que considera «intolerable», per la qual cosa li exigirà responsabilitats.

El comissionat de la Generalitat per al traspàs de Rodalies, Pere Macias, ha anunciat aquest matí aquesta decisió en declaracions als periodistes després de constatar que continua paralitzat tot el servei de Rodalies i Regionals a Catalunya per segon dia consecutiu, malgrat que ahir a la nit el Govern va anunciar que es recuperaria de manera gradual.

Notícies relacionades

«És un fet intolerable i per això obrim l’expedient a Renfe, per no prestar el servei que ha de prestar als ciutadans tot i que Adif va emetre ahir un certificat garantint la seguretat de totes les línies ferroviàries», ha dit.

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents