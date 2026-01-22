Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Illa recupera la mobilitat a les cames i evoluciona favorablement

Salvador Illa

Salvador Illa / MANU MITRU

Beatriz Pérez

Barcelona

El president de la Generalitat, Salvador Illa, hospitalitzat des de dissabte passat a l’Hospital Vall d’Hebron a causa d’una osteomielitis púbica, evoluciona favorablement i continua amb el tractament segons la pauta prescrita per l’equip mèdic. A més, en les últimes hores "ha continuat recuperant forces i ha iniciat la mobilització", segons un comunicat fet públic pel centre sanitari. Els metges, inicialment, li havien prescrit repòs, però Illa ahir es va començar a moure, informa l’hospital.

El Vall d’Hebron va fer dilluns passat el diagnòstic del president, després de descartar-se malalties més greus, com ara ictus o tumors. Illa pateix una infecció denominada osteomielitis púbica provocada pel bacteri Streptococcus dysgalactiae. Aquesta infecció afecta els ossos del pubis i, en el cas d’Illa, també el múscul esquerre del pubis. Es tracta d’una infecció "molt poc freqüent" i que representa només un 1% de totes les infeccions osteoarticulars. A més, al produir-se en una zona del cos on recau molta càrrega, el dolor és intens.

