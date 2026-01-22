L’Eurocambra paralitza el pacte UE-Mercosur i l’envia a la justícia
La decisió retardarà el procés de ratificació durant mesos i posa en risc l’acord
Beatriz Ríos
El Parlament Europeu demanarà al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que examini el contingut de l’acord de lliure comerç amb els països del Mercosur, firmat la setmana passada, per determinar si és compatible amb el dret comunitari, ajornant el procés de ratificació i posant en perill l’acord, després de més de 25 anys de negociacions.
Els tractats de la UE permeten al Parlament, al Consell –que representa els governs dels estats–, a la Comissió –l’òrgan executiu del bloc– o a un país membre sol·licitar al Tribunal de Justícia que avaluï si un acord és compatible amb el dret comunitari. Si el dictamen és negatiu, el text no pot entrar en vigor llevat que sigui modificat.
Més d’un centenar d’eurodiputats de diferents grups havien presentat una moció en què sol·licitaven preguntar al TJUE si era legal aplicar el text de manera provisional, a l’espera que finalitzi el procés de ratificació. També posaven en qüestió en quina mesura el tractat limita la capacitat del bloc de garantir que es compleixin estàndards mediambientals, de drets dels consumidors o de salut.
Amb 334 vots a favor, 324 en contra i 11 abstencions, el Parlament va aprovar ahir enviar el text a la justícia europea. La decisió retardarà el procés de ratificació durant mesos, a l’espera d’una decisió del tribunal, i posa en risc l’acord, posant de nou a prova la paciència de l’Argentina, el Brasil, el Paraguai i l’Uruguai.
Parlament dividit
La decisió dona una idea dels dubtes en el si de l’Eurocambra sobre el tractat de lliure comerç. Països com França o Polònia han sigut molt durs amb l’acord, que ha provocat les protestes del sector agrícola. Els agricultors temen l’efecte negatiu de l’entrada de productes procedents dels països del Mercosur al mercat europeu, produïts amb menor cost i estàndards menys exigents.
La resolució havia sigut promoguda pels grups de l’Esquerra i els Verds, però comptava amb el suport d’eurodiputats de tots els colors polítics. Una realitat que es va veure reflectida en el resultat. La petició va tirar endavant per tot just 10 vots, en una Eurocambra profundament dividida sobre la qüestió.
El Govern espanyol va lamentar la moció però confia que el tribunal "confirmarà la solidesa jurídica del tractat, perquè no difereix en estructura ni contingut d’altres de ja aprovats amb tercers països". Segons fonts del Ministeri d’Economia, la mesura no paralitza, com s’ha assenyalat, l’entrada en vigor de l’aliança comercial, ja que n’hi ha prou amb la simple ratificació d’un dels països que integren Mercosur perquè els procediments de l’acord entrin en vigor de manera provisional.
De fet, segons remarca el departament que dirigeix el ministre Carlos Cuerpo, "cada mes de retard a l’entrada en vigor de l’acord UE-Mercosur implica costos rellevants per a la nostra economia i per a la competitivitat dels nostres sectors". Alguns analistes calculen aquests costos entorn de 4.400 milions d’euros de PIB no generat i 3.000 milions en exportacions perdudes.
Les principals organitzacions agràries espanyoles van aplaudir la mesura tot i que mantindran les mobilitzacions previstes per a la setmana que ve per tot Espanya perquè creuen que el document continua sent perjudicial. "Cal aclarir al més aviat possible com es valorarà l’impacte del tractat, un aspecte que s’ha passat per alt i que per als productes d’aliments a Europa és clau", va dir Carles Vicente, portaveu del sindicat Unió de Pagesos, majoritari a Catalunya i membre de la plataforma estatal Unió d’Unions d’Agricultors i Ramaders. El responsable de l’àrea de Tractats de Lliure Comerç de COAG, Andrés Góngora, va demanar "continuar lluitant" per "paralitzar definitivament" el pacte.
