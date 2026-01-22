Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Investigación

Tres morts i un ferit greu en un tiroteig prop de Sídney

"Es fa una crida a la població per evitar la zona i als residents locals per romandre a les seves cases", apunta en un comunicat la Policia de l’estat de Nova Gal·les del Sud

Tiroteig a Sydney

Tiroteig a Sydney / EFE

EFE

Sídney (Australia)

Tres persones han mort i una ha resultat ferida de gravetat a causa d’un tiroteig aquest dijous en una localitat de l’interior de l’estat de Nova Gal·les del Sud, al qual pertany Sydney, segons va informar la Policia australiana.

"Es fa una crida a la població per evitar la zona i als residents locals per romandre a les seves cases", apunta en un comunicat la Policia de l’estat de Nova Gal·les del Sud, que informa que han mort dues dones i un home.

El succés va tenir lloc a la localitat de Lake Cargelligo, a uns 600 quilòmetres a l’oest de Sydney, cap a les 16:40 hora local (6:40 en horari peninsular espanyol), d’acord amb la informació de les autoritats. La Policia ha establert "una escena del crim i ha iniciat una investigació sobre les circumstàncies de l’incident", apunta el text.

El ferit, un home, va ser traslladat a l’hospital en estat greu però amb pronòstic estable. Segons el canal públic ABC, el presumpte perpetrador s’ha donat a la fuga.

Aquest tiroteig es produeix després que el Parlament australià aprovés dimarts una llei per endurir la tinença d’armes després de l’atemptat a la platja de Bondi a Sydney del passat desembre que va deixar 16 morts, inclòs un dels assaltants.

El 14 de desembre dos homes, pare i fill, van disparar contra les persones que acudien a un esdeveniment organitzat a Bondi per la comunitat jueva, en un atemptat vinculat per les autoritats amb la ideologia de l’Estat Islàmic (EI). Les autoritats van identificar els assaltants com Naveed Akram, de 24 anys, que està empresonat i acusat de 15 càrrecs d’assassinat i un de terrorisme, i el seu pare, Sajid Akram, abatut per la Policia i que tenia llicència per posseir diverses armes de foc.

A Austràlia hi ha més de 4,1 milions d’armes de foc, incloses més d’1,1 milions a Nova Gal·les del Sud —la capital de la qual és Sydney—, segons els registres oficials, va assenyalar la setmana passada el govern de Canberra.

