El Parlament Europeu congela el pacte aranzelari de juliol amb els EUA
La Cambra suspèn el procés legislatiu basat en l’acord de l’estiu passat davant l’amenaça, després desactivada, de més pujades tarifàries
Beatriz Ríos
El Parlament Europeu va decidir ahir frenar el procediment legislatiu que portaria a aprovar una substancial rebaixa dels aranzels a una llarga llista de productes procedents dels Estats Units, tal com Washington i Brussel·les van pactar el mes de juliol passat, en resposta a les amenaces de prendre el control de Groenlàndia.
"No ens ha quedat cap altra alternativa que suspendre el treball sobre les dues propostes legislatives de Turnberry (Escòcia) fins que els EUA decideixin reprendre el camí de cooperació en lloc de la confrontació", va dir el president de la comissió de comerç del Parlament Europeu, Bernd Lange. "Està totalment clar que es va trencar l’acord d’Escòcia quan el president [dels EUA, Donald] Trump va anunciar un aranzel del 10% per als productes europeus a partir de l’1 de febrer i del 25% si Groenlàndia no va als Estats Units al juny", va dir Lange. Hores després, el mateix Trump va fer marxa enrere en aquest nou increment de tarifes a l’anunciar un "marc d’acord futur" sobre Groenlàndia amb l’OTAN.
El juliol passat, el president dels EUA i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, van tancar un acord que havia de posar fi a l’escalada aranzelària. La UE va aconseguir un aranzel màxim del 15% sobre les seves exportacions als EUA, a canvi d’una rebaixa notable dels gravàmens sobre els productes nord-americans.
Aquesta rebaixa necessita passar pels cursos habituals del procés legislatiu comunitari: els governs representats en el Consell pacten la seva posició, l’Eurocambra fa el mateix, negocien i quan arriben a un acord, les dues institucions aproven la decisió. Davant les amenaces de Trump de prendre Groenlàndia i la seva decisió d’incrementar els aranzels a les importacions de sis països del bloc, l’Eurocambra va decidir ahir frenar el procés.
Una declaració política
La declaració política que Trump i Von der Leyen van firmar a Escòcia era això, una declaració política. Després, les dues parts havien de traduir aquests compromisos en decisions legals. Brussel·les es va comprometre a eliminar aranzels per a productes industrials i a donar tracte preferencial a alguns aliments. Aquesta és la rebaixa que ha frenat l’Eurocambra.
Concretament, la proposta de la Comissió suposaria una rebaixa dels gravàmens al 34% de les exportacions de productes industrials dels EUA. Un 66% ja entren lliures d’aranzels. A més, donava un tracte preferencial a fruita seca, làctia, fruites i verdures fresques i processades i carn de porc, entre altres productes. L’altra proposta renova l’eliminació de les taxes a la importació de llagosta.
