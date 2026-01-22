El PP i Vox tornaran a reunir-se per desbloquejar la investidura de Guardiola
Abascal manté la condició que el seu partit entri en el Govern extremeny i la presidenta en funcions replica que "està a les seves mans"
ROSADA ENTONADO
El PP i Vox tornaran a reunir-se "pròximament" per reprendre les negociacions de cara a la investidura de María Guardiola, actualment bloquejades pel desacord entorn del repartiment de conselleries i el seu pressupost. Fonts de la Presidència de la Junta d’Extremadura confirmen que, després del xoc per la composició de la Mesa de l’Assemblea, els contactes entre les dues formacions es mantenen actius en un marc de discreció i lleialtat mútua.
"La presidenta ha continuat els contactes amb Vox de cara a una reunió que es farà pròximament, en els termes de discreció i lleialtat mútua que les dues parts ens vam donar des d’un primer moment", asseguren des de l’Executiu en funcions. Amb la Cambra ja constituïda, el PP i Vox disposen d’un mes per tancar l’acord, termini màxim que concedeix el reglament abans de convocar el ple d’investidura.
El principal obstacle en les converses es troba en la distribució de les conselleries, l’assignació pressupostària d’aquestes i l’exigència d’una vicepresidència. Vox ha reiterat que el seu interès se centra a influir en les polítiques relacionades amb el camp, la ramaderia i la indústria, així com en l’enduriment de les mesures contra la immigració il·legal i els canvis educatius.
"Canviar les coses"
"No volem que una sèrie de senyors asseguin el cul en butaques i no canviïn res", va assegurar ahir Santiago Abascal, el president de Vox, que encara manté l’aspiració d’entrar a l’Executiu extremeny. "La nostra vocació és sempre governar per canviar coses, no per vegetar i no perquè el rumb no sigui canviat", va dir. En declaracions recollides per Europa Press en una trobada organitzada per Fòrum Empresarial a Madrid, Abascal va reiterar que la presència de Vox a la Junta és una condició sine qua non per aconseguir que les seves polítiques es compleixin: no estan per "protestar" o ser la "crossa" del PP, sinó que es presenten a les eleccions per governar i aplicar el seu programa.
"Està a les seves mans entrar en el Govern", va respondre a Abascal la mateixa Guardiola. A la xarxa social X, la presidenta en funcions recorda que va ser ella mateixa la que a principis de gener va posar sobre la taula la possibilitat de reeditar el govern de coalició. "No fa falta avisar d’una cosa que està contemplada en les negociacions iniciades", va escriure. "Les urnes han demanat que dialoguem. Ara el que hem de fer és materialitzar-ho amb normalitat i proporcionalitat", va assenyalar Guardiola a l’espera de mantenir aquesta nova reunió que podria acabar desbloquejant les negociacions.
En la sessió constitutiva de l’Assemblea, el PP va recolzar Vox amb 10 vots perquè la formació pogués ocupar la secretaria primera de la Mesa. Un "gest" unilateral que els de Santiago Abascal qualifiquen d’"engrunes" i han interpretat com una "presa de pèl" després que, sempre segons Vox, Guardiola s’hagi negat a fer concessions entorn de la Presidència de l’Assemblea i remetés divendres una proposta d’acord "insultant i vergonyosa".
