Sánchez "estudia" la invitació dels EUA d’entrar al Consell de Pau per a Gaza
La Moncloa confirma que ha rebut l’oferta de Trump per formar part de l’organisme, en el qual ja hi ha Netanyahu i una dotzena de membres més
Andrea López-Tomàs
Donald Trump ha enviat a Pedro Sánchez una carta per convidar-lo formalment a unir-se al Consell de Pau per a Gaza, va avançar ahir el diari El País i va confirmar EL PERIÓDICO. "Hem rebut la invitació a formar-ne part, però encara estem estudiant la proposta", asseguren fonts de la Moncloa, informa Iván Gil.
El president dels Estats Units ho ha ofert a desenes de líders mundials. La negativa d’alguns, com la d’Emmanuel Macron, ha provocat la ira de Trump, que ara amenaça d’imposar a França aranzels del 200% al vi i al xampany com a represàlia. Macron és de l’opinió que són les Nacions Unides les que s’han d’encarregar d’aquestes missions de pau i reconstrucció. Pertànyer a aquest club amb caràcter permanent, va especificar Trump, exigeix el pagament de 1.000 milions de dòlars de quota.
La cerimònia de firma de la Carta del Consell de Pau per a Gaza se celebra avui a les 10.30 hores, durant la reunió anual del Fòrum Econòmic Mundial, segons consta a l’agenda oficial del president dels EUA. Entre les personalitats convidades hi ha el president rus, Vladímir Putin; el bielorús, Víktor Lukaixenko, i l’argentí, Javier Milei, que ha expressat un fort suport a Tel-Aviv.
El Consell de Pau, en tot cas, va agafant forma. Un dels últims a confirmar-hi la participació ha sigut el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. De moment, més d’una dotzena dels 60 Estats convidats han fet el mateix. La majoria dels que ho han confirmat són països del Pròxim Orient i l’Europa de l’Est, en contrast amb les negatives de països de l’Europa occidental, que s’han oposat a la iniciativa declarada de rivalitzar amb les Nacions Unides.
"El primer ministre ha anunciat que accepta la invitació del president nord-americà Donald Trump i que es convertirà en membre del Consell de Pau, que estarà compost per líders mundials", va confirmar l’oficina de Netanyahu ahir. Fa tot just cinc dies que el mandatari republicà va anunciar el Consell de Pau i ja compta amb una dotzena de membres confirmats.
Dels 60 convidats, ja han anunciat que tenen la intenció d’unir-s’hi els Emirats Àrabs Units, Qatar, Egipte, el Marroc, l’Azerbaidjan, Armènia, el Pakistan, Kazakhstan, Uzbekistan, l’Argentina, el Paraguai, Bielorússia, Hongria, la parcialment reconeguda república de Kosovo i el Vietnam. Una font turca va assegurar que el ministre d’Afers Exteriors turc, Hakan Fidan, representarà Turquia en el Consell. En canvi, els països que ja han respost amb un no rotund han sigut Noruega, Suècia i Itàlia, que han rebutjat formalment l’oferta. França i el Regne Unit han expressat que no s’uniran al Consell de Pau en les condicions actuals.
"Cap a un món sense normes"
El president francès va mostrar-s’hi oposat en públic aquest dimarts. "És un canvi cap a un món sense normes, on el dret internacional es trepitja i on l’única llei que sembla importar és la del més fort", va dir a Davos, alhora que avisava del ressorgiment d’"ambicions imperialistes".
Alemanya, per la seva banda, va defensar l’interès a participar en el futur de Gaza dins del marc internacional sense aclarir si això implica unir-se o no al Consell de Pau. S’espera, també, una negativa del president brasiler, Luiz Inácio Lula da Silva, principal representant del Sud Global. Quan van preguntar ahir a l’enviat nord-americà, Steve Witkoff, si esperava que Putin s’hi unís, va respondre: "Em sembla que sí".
El seu aliat, el bielorús Alexander Lukashensko, també va acceptar la invitació. Mark Carney, primer ministre canadenc, havia acceptat la invitació de Trump dilluns, però l’endemà el seu ministre de Finances, François-Philippe Champagne, va canviar la posició oficial al·legant que el gegant nord-americà no pagaria els 1.000 milions de dòlars exigits.
