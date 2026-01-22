Trump retira l’amenaça d’aranzels per un suposat acord sobre Groenlàndia
El president informa que després de reunir-se amb Mark Rutte ha establert el «marc» per a un pacte amb l’OTAN / Alguns dirigents de la UE plantegen a Davos la necessitat d’adoptar una posició ferma
Idoya Noain
El president dels Estats Units, Donald Trump, va fer ahir marxa enrere en la seva amenaça d’imposar aranzels als països europeus que s’han oposat les seves ambicions imperialistes a Groenlàndia, gravàmens que se suposava que començarien a entrar en vigor l’1 de febrer. Trump va argumentar la seva decisió, anunciada en un missatge a Truth Social, dient que en una reunió que va mantenir a Davos (Suïssa) amb el secretari general de l’OTAN, Mark Rutte, havien arribat al que va anomenar un "marc d’acord futur respecte a Groenlàndia i, de fet –segons el text– tota la regió de l’Àrtic".
Què signifiquen aquestes paraules, o què contempla aquest suposat "marc d’acord futur" són unes incògnites que no va aclarir. Però són declaracions que es van prendre amb un cert escepticisme, especialment després que Dinamarca reforcés ahir la seva negativa a la cessió de l’illa, que és un territori semiautònom.
De fet, després que a Suïssa una periodista de la CNN li preguntés si l’acord inclou la propietat nord-americana de Groenlàndia, Trump va eludir la resposta dient només que és "l’acord a llarg termini definitiu" i que cobrirà tant "seguretat" com "minerals". Quan la reportera va insistir quant temps cobriria aquest suposat pacte, va contestar: "No hi ha límit, és infinit, és per sempre".
Recular
El pas de Trump és, almenys a la superfície i de moment, una reculada després de dies d’intensificades pressions a Groenlàndia, Dinamarca i els seus aliats de l’OTAN perquè li cedissin l’illa. Ahir mateix, en el seu discurs davant el Fòrum Econòmic Mundial, insistia que els EUA havien d’adquirir Groenlàndia, que almenys quatre vegades va confondre amb Islàndia i que definia insultantment com "un gran tros de gel".
"Aquesta enorme illa, desprotegida, és en realitat part d’Amèrica del Nord, de la frontera septentrional de l’hemisferi occidental", va dir durant el seu discurs. "És el nostre territori. Per tant, constitueix un interès de seguretat nacional fonamental per als EUA". La decisió de Trump de replegar si més no de moment les pressions es produeix també quan ha elevat la tensió i l’enfrontament amb aliats. Això va convertir Davos en una espècie de cimera d’emergència en la qual es van alçar, cada vegada amb més força, veus que critiquen els cops de l’actual mandatari de Washington a l’ordre mundial i criden a reconèixer la decreixent fiabilitat dels EUA com a soci.
Aquestes tensions van provocar també que es propaguin pors i caigudes en els mercats financers, temorosos davant el potencial d’una agreujada guerra comercial. En el passat aquests moviments negatius també han contribuït que Trump relaxi algunes amenaces, tot i que de paraula negui fer-ho per això, i han generat l’acrònim TAC (sigles en anglès de Trump sempre actua com un gallina).
En el missatge a Truth Social el president nord-americà va assegurar que "si es consuma la solució seria formidable per als EUA i per a les nacions de l’OTAN". Trump va anunciar així mateix que hi haurà més converses referides a la Cúpula Daurada, el seu projecte de defensa, referent a Groenlàndia, i que de les negociacions se n’encarregaran el seu vicepresident, J. D. Vance, el seu secretari d’Estat, Marco Rubio, i el seu enviat especial Steve Witkoff, entre d’altres.
Tot això després que Trump portés l’amenaça per apoderar-se de Groenlàndia al cor d’Europa. Durant el discurs al Fòrum econòmic de Davos (Suïssa), el president dels EUA havia afirmat, no obstant, que no utilitzaria la força per conquerir l’estratègica illa àrtica, però sí que buscaria "negociacions immediates per abordar l’adquisició del territori".
Crítiques a l’OTAN
Trump va mirar de vendre les seves ambicions com una jugada que servirà per reforçar la seguretat de l’OTAN i els europeus; la mateixa OTAN que va criticar amb duresa, presentant-la com poc més que un organisme parasitari dedicat a aprofitar-se del seu país. El republicà també va descarregar el seu menyspreu envers Europa, la seva sobirania, les seves polítiques i alguns dels seus líders. Dinamarca no va trigar a respondre-li. No negociarà sobre l’illa –territori autònom sota la seva sobirania des de fa més de 200 anys–, va dir el ministre d’Afers Exteriors. La intervenció del líder nord-americà coincideix amb el moment més crític de les relacions transatlàntiques des de la Segona Guerra Mundial. Alguns dirigents europeus ja parlen obertament d’assumir la ruptura i deixar enrere la política de pacificació seguida des de la tornada del magnat a la Casa Blanca. "Ser un vassall feliç és una cosa, ser un esclau miserable n’és una altra", va voler advertir ahir des d’aquest mateix fòrum el primer ministre belga, Bart de Wever.
Cap a Europa Trump no va tenir més que males paraules, més enllà de simplicitats retòriques buides de contingut. Del tipus "estimo Europa i vull que li vagi bé". Però Trump va tornar a retratar-la únicament des del prisma de les obsessions de l’extrema dreta que alimenten la seva ideologia: immigració, regulació, la despesa pública o l’energia verda, "probablement l’estafa més gran de la història", segons va dir. "Han de desfer-se de la cultura que han creat en els últims 10 anys. És horrible el que estan fent-se a si mateixos. S’estan destruint", va dir referint-se als europeus. "Volem aliats forts, no seriosament debilitats".
