El TS rebutja la petició d’Ayuso de paralitzar 12 trasllats de menors
L’alt tribunal afirma que es causarien "greus danys" atesa la situació d’"aglomeració" dels joves arribats a les Canàries
Ángeles Vázquez
El Tribunal Suprem va rebutjar ahir la petició de la Comunitat de Madrid de suspendre el trasllat de 12 menors estrangers no acompanyats (un per cada acte impugnat) que havien d’arribar a la capital des de Ceuta i les Canàries, segons el que es va acordar per les oficines d’estrangeria dependents de la Delegació del Govern a Ceuta i les subdelegacions a Santa Cruz de Tenerife i Las Palmas de Gran Canaria. El curs d’impugnació triat pel Govern d’Isabel Díaz Ayuso és la via de fet, a l’imputar a l’Executiu de Pedro Sánchez no haver dictat la norma que determina el nombre de menors que han de desplaçar-se a cada comunitat autònoma receptora. El tribunal contesta que la via de fet constitueix una "actuació material", que no es pot aplicar a uns actes formals, de mer tràmit, el contingut dels quals es restringeix a disposar la iniciació d’un procediment administratiu, però, a més, perquè fer-ho suposaria contradir-se a si mateix.
"Obligada salvaguarda"
El tribunal assenyala que la paralització del trasllat dels menors que sol·licita Madrid provocaria greus danys. Recorda que en la interlocutòria que va dictar el 25 de març passat, en relació amb el dret d’aquests joves a sol·licitar l’asil i l’obligació de l’Estat a facilitar-los els mitjans, va apreciar que els menors estrangers no acompanyats es trobaven a les Canàries en "un notori estat d’aglomeració, en oberta incompatibilitat amb el superior interès del menor, que és d’obligada salvaguarda pels poders públics". "Si ara acordem la suspensió de les disposicions preses per l’Administració de l’Estat per tal d’evitar aquesta situació, llavors no només cauríem en contradicció amb la nostra anterior resolució, sinó que facilitaríem el manteniment d’unes circumstàncies que ja hem considerat greument perjudicials per als menors", afegeix el Suprem.
La interlocutòria conclou que, "en definitiva, no són apreciables les condicions necessàries per suspendre l’execució dels actes d’iniciació dels procediments objecte del recurs, sense que es pugui" ara pronunciar-se "sobre altres qüestions que afecten la competència de la Sala o bé l’adequada qualificació de l’acció exercitada per l’actora".
- Un mort i una quinzena de ferits en el xoc d'un tren de l'R4 contra un mur de contenció caigut sobre la via a Gelida
- La nevada deixa mig metre de neu als Rasos de Peguera: 'No nevava tant des del temporal Glòria
- Un cotxe de la policia atropella accidentalment una dona mentre feia un servei urgent
- Roben a autobusos estacionats a l'estació de Manresa
- La Seu d'Urgell es queda sense escorxador i diversos ramaders es veuen abocats a fer desplaçaments d'uns 100 quilòmetres
- La llevantada deixa Gósol sense llum, fa caure dues grans roques a Bagà i porta més de 50 centímetres de neu nova
- Crítiques a la direcció de Lledoners per 'premiar' amb tabac, teles i trucades els interns més perillosos
- La família del nen atropellat a Avià rebutja un acord amb l'acusat