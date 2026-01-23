El CIS dona la victòria al PP a Aragó però la ultradreta tindria la clau
Azcón obtindria el 35,3% dels vots i no aconseguiria majoria absoluta, mentre que el PSOE retrocediria i Vox pujaria amb força
Jose Rico
Aragó obrirà la mitjanit vinent la campanya de les seves primeres eleccions autonòmiques anticipades sota l’estela del dol per la tragèdia ferroviària de Còrdova i coneixent els pronòstics del Centre d’Investigacions Sociològiques. Segons l’enquesta preelectoral que el CIS ha publicat, el president aragonès, el popular Jorge Azcón, repetiria l’experiència de la seva homòloga extremenya i guanyaria els comicis sense majoria absoluta, per la qual cosa dependria de pactes per governar. També el PSOE passaria per la mateixa experiència i retrocediria, mentre que Vox podria pujar amb força i seria determinant per a la governabilitat. L’altra gran novetat de la nit electoral pot ser la desaparició del PAR, que perdria per primera vegada la seva representació a les Corts d’Aragó des que va néixer com a partit polític als anys 80.
El sondeig pronostica que Azcón obtindria el 35,3% dels vots i 25-29 escons (actualment en té 28), per la qual cosa quedaria lluny dels 34 diputats que marquen la majoria absoluta a les Corts d’Aragó. El PP, de fet, podria perdre representació parlamentària respecte a les eleccions del 2023. Els socialistes, encapçalats per l’exministra Pilar Alegría, baixarien fins al 26,7% dels sufragis i obtindrien 17-23 escons (avui en té 23). Si es quedés en la part baixa de la forquilla que estima el sondeig, seria el pitjor resultat de la història del PSOE en unes eleccions autonòmiques i cediria al mínim electoral que tenia fins ara, de 18 escons.
El creixement de Vox, fins al 15,1% de les paperetes i 10-13 diputats (ara en té set), convertiria els ultres en claus per a la reelecció d’Azcón.
