Amenaces sobre Groenlàndia
Europa i el Canadà frenen Trump en tres dies de geopolítica frenètica a Davos i Brussel·les
El nord-americà retira les seves amenaces militars sobre l’illa autònoma danesa després que els líders europeus li hagin plantat cara amb amenaces de represàlies econòmiques i durs discursos
Mario Saavedra
Era difícil de preveure que l’auster primer ministre del Canadà, Mark Carney, arrabassés l’atenció del Fòrum Econòmic Mundial de Davos a un seductor president de França, Emmanuel Macron, amb ulleres de sol de mirall per un problema ocular. Molt menys que seria l’exbanquer canadenc, un home de centre liberal, el que enarboraria la bandera del front dels que estan farts del volcànic president dels Estats Units, Donald Trump. Però així va ser.
En poc més de 15 minuts, va fer una descripció precisa de la caòtica situació geopolítica internacional des de l’arribada de la nova Administració a la Casa Blanca, fa ara un any. I va proposar com a solució al nou desordre global que els ofesos s’uneixin per resistir l’embat de les grans potències agressives com els Estats Units, la Xina o Rússia. «Les potències mitjanes, com el Canadà, no són impotents. Tenen capacitat per construir un nou ordre que reflecteixi els nostres valors», va afirmar. «Acomodar-se. Evitar problemes. Esperar que obeir compri seguretat... No funcionarà».
El Canadà és un país que pateix l’assetjament de la nova Administració nord-americana, en forma d’aranzels o d’annexió, com un nou Estat dels Estats Units.
Carney va sonar per moments a «sud global». Va esgrimir un inèdit mea culpa: Occident ha estat còmode amb unes regles globals que el beneficiaven però que han fet patir molt els països del segon i tercer món durant dècades. «Sabíem que el relat de l’ordre internacional basat en regles era, en part, fals», va dir. «En gran mesura evitem assenyalar les bretxes entre la retòrica i la realitat. Aquest pacte ja no funciona».
Carney va rebre una ovació dret del públic present a Davos i les seves paraules es van fer virals a internet.
El polític canadenc ha sigut el màxim exponent d’un Davos que ha sonat a funeral del vell ordre creat després de la Segona Guerra Mundial. El conclave anual a la localitat suïssa solia ser el lloc de reunió del món liberal que defensava el comerç internacional i el lliure flux de capitals. En aquesta 56a edició, amb mig centenar de líders mundials convidats, semblava més aviat una foto del món d’ahir.
Carney no va ser l’únic a llançar dures crítiques cap al president Trump, sovint sense anomenar-lo. «Preferim el respecte als esbirros», va clamar el francès Macron. «I preferim l’Estat de dret a la brutalitat».
Fins i tot la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, normalment mesurada en les seves declaracions per evitar enfadar els Estats Units, clau en la resistència ucraïnesa de la invasió russa, va ensenyar les dents en el seu discurs a Davos. Molts han criticat la seva estratègia d’«apaivagament» cap a Washington. «Estem en un dilema. Europa prefereix el diàleg i les solucions, però estem plenament preparats per actuar si és necessari, amb unitat, urgència i determinació», va dir.
L’alemanya va ser la que va liderar els europeus perquè acceptessin un acord comercial asimètric amb els Estats Units, firmat a Escòcia el 27 de juliol de l’any passat. Els Estats Units aplicarien un aranzel general del 15% a la majoria de les importacions procedents de la UE, que era la meitat de la taxa més dura amb què havia amenaçat Trump, a canvi que es reduïssin al 0% els que s’aplicaven a certs productes nord-americans, com la llagosta.
Però el president americà va amenaçar de trencar l’acord i anar pujant primer un 10% i després un 25% les taxes de les exportacions europees si el Vell Continent es resistia a la seva idea d’annexionar Groenlàndia als Estats Units. «La Unió Europea i els Estats Units van arribar a un acord comercial el juliol passat. I en política, com en els negocis, un acord és un acord», va dir Von der Leyen.
Renovats menyspreus de Trump cap a Europa i l’ONU
I mentre clamaven en discursos crus contra les amenaces de Washington, els europeus s’anaven preparant per entrar en acció. Aquest dijous estava convocada una cimera d’emergència dels 27. Es plantejaven activar el mecanisme anticoerció contra els Estats Units.
Aquest anomenat «bazuca»inclou pujades d’aranzels, traves a la inversió i una altra sèrie de limitacions d’accés a la UE. Els índexs borsaris i el dòlar van caure a principis de setmana davant la perspectiva d’un xoc frontal de les dues zones més riques del planeta.
No va fer falta. Trump es va empetitir i va retirar en públic les seves amenaces de prendre Groenlàndia per la força i de castigar els europeus amb més aranzels.
Va entreveure el seu discurs, això sí, amb més andanades antieuropees. «M’encanta Europa i vull que a Europa li vagi bé, però no va en la direcció correcta», va arrencar. «Però certs llocs d’Europa ja no són reconeixibles». Va remarcar que ho deia «en un sentit molt negatiu» i que malgrat la seva «preocupació per Europa», els europeus «s’estan destruint a si mateixos». Els Estats Units han explicitat en la seva estratègia de Seguretat Nacional que pretén recolzar els partits «patriotes» d’ultradreta a Europa.
A Davos han quedat exposats no només els límits dels atreviments de Trump (els mercats), sinó també el seu creixent aïllament internacional.
El líder nord-americà havia convidat 60 líders mundials a formar part de l’anomenada «Junta de Pau». Es tracta d’una mena de club que ell presideix i que dirigeixen, entre d’altres, el seu gendre, Jared Kushner i el seu enviat especial per als acords de pau, Steve Witkoff. Aquesta Junta pretén decidir el destí de Gaza i la seva reconstrucció després de la destrucció per part de l’Exèrcit israelià. I, més endavant, ser un embrió de consell diplomàtic alternatiu a les Nacions Unides per a aquells que paguin una quota d’entrada de 1.000 milions de dòlars.
Cap líder occidental rellevant va acudir a la seva crida. Ho han rebutjat o deixat passar Espanya, França, Regne Unit o Alemanya. El Canadà va dir al principi que hi estaria i després va recular.
La foto de la inauguració de la Junta va mostrar Trump envoltat de líders de països d’escàs poder a l’arena internacional (Mongòlia, el Paraguai, o la República de Kosovo), autòcrates (el dictador bielorús Aleksandr. Lukaixenko o el primer ministre de Qatar, Mohammed Abdulrahman al-Thani); el president de l’Argentina, Javier Milei o el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, sobre el qual pesa una ordre de detenció del Tribunal Penal Internacional precisament per presumptes crims de guerra a Gaza, cosa que li va impedir acudir a la cita.
Un respir per a l’OTAN
Aquest mateix dimecres es va saber que Trump i el secretari general de l’OTAN, Mark Rutte, havien arribat a un principi d’acord secret sobre Groenlàndia, després de reunir-se al Fòrum de Davos. El que es coneix és el que s’ha anat filtrant a mitjans i han anat confirmant fonts diplomàtiques.
Segons Reuters, la idea principal d’aquest text genèric és la de «reforçar la seguretat a l’Àrtic» amb més implicació dels aliats. S’actualitzaria l’acord del 1951 entre els Estats Units i Dinamarca que regula la presència militar nord-americana a l’illa. També s’hauria plantejat que Washington pugui «frenar o vetar inversions xineses i russes» a l’illa, amb riqueses per explotar al subsol.
El problema és que l’Aliança Atlàntica no té cap capacitat de decisió en qüestions de sobirania dels països membres. L’illa autònoma continua estant dins del Regne de Dinamarca. I tant el Govern de Nuuk com el de Copenhaguen han dit que no està en venda ni hi ha res a negociar en aquest sentit.
Trump ha dit que l’acord amb Rutte permetrà als Estats Units un «accés total» i sense límits a l’illa, cosa que inclou les terres rares i altres riqueses del subsol groenlandès, però això no ha sigut confirmat per cap de les parts implicades.
La plantada de Lagarde
Així, en 72 hores de discursos, amenaces velades de sancions econòmiques i vaivens dels mercats, els líders europeus han aconseguit frenar, de moment, l’enèsim atac de l’Administració Trump. Entre bambolines, els ànims han estat encara més caldejats.
Christine Lagarde, presidenta del Banc Central Europeu, es va aixecar i va abandonar un sopar del Fòrum Econòmic Mundial a Davos, després d’un discurs molt crític amb Europa pronunciat pel secretari de Comerç dels Estats Units, Howard Lutnick, que va rebre «esbroncades i interrupcions», segons Reuters.
El sopar va acabar abans de les postres. El que va començar amb el discurs públic d’un exbanquer canadenc posant peu en paret, va acabar amb una altra poderosa banquera deixant plantats els enviats de Trump.
- Una conductora de Monbus demana als passatgers que la guiïn per arribar a Manresa
- La resposta d'un conductor a una clienta del bus Barcelona-Manresa: 'Les queixes, les explica a l'oficina...
- Els Mossos assisteixen el cotxe d'una parella atrapada al fang i descobreixen que són lladres
- Aleix Serra, meteoròleg: 'El gruix de neu podria batre récords aquest hivern al Prepirineu
- S'esfondra un mur de 8 metres que afecta diversos vehicles a l'accés principal de Cardona
- L'empresariat es revolta: 'El Pirineu no pot continuar sent la renúncia permanent
- Mor als 90 anys l'últim director de la Fàbrica Nova de Manresa, Gil Lleonart Riera
- Impulsem Manresa crida a no dedicar cap dels 30.000 euros que costa cada ple a temes sobre els quals no en té competències