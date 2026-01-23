Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Illa evoluciona favorablement i segueix amb el tractament al Vall d’Hebron

Salvador Illa

Salvador Illa / MANU MITRU

Beatriz Pérez

Barcelona

El president de la Generalitat, Salvador Illa, hospitalitzat des de dissabte al Vall d’Hebron per una osteomielitis púbica, "evoluciona favorablement i continua amb el tractament segons la pauta prescrita per l’equip mèdic", va informar ahir el centre. Illa va començar ahir a moure’s, ja que inicialment se li havia planificat repòs a causa del dolor. Ha de prendre un antibiòtic per via endovenosa almenys 15 dies, el temps aproximat que es mantindrà ingressat.

Vall d’Hebron va trobar dilluns passat el diagnòstic del president, després de descartar-se malalties més greus, com ictus o tumors. Illa pateix una infecció denominada osteomielitis púbica provocada pel bacteri Streptococcus dysgalactiae. Aquest tipus d’infecció afecta els ossos del pubis i, en el cas del dirigent socialista, també el múscul esquerre del pubis. Es tracta d’una infecció "molt poc freqüent" i que representa només l’1% de totes les infeccions osteoarticulars. A més, al produir-se en una zona del cos on recau molta càrrega, el dolor és intens. La previsió és que se li administri un antibiòtic durant els pròxims 15 dies.

