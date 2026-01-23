Junts dona per fet que Puigdemont i Junqueras parlaran de finançament
Dies després que el líder d’ERC instés al postconvergent a reunir-se amb ell, Turull afirma que cal "trobar data"
Carlota Camps
"Han de trobar la data". Així va respondre el secretari general de Junts, Jordi Turull, al ser preguntat per la petició d’Oriol Junqueras de reunir-se amb Carles Puigdemont. El líder dels republicans va revelar la setmana passada a través dels mitjans de comunicació que havia instat al postconvergent a veure’s. El fet que ho fes públic va molestar Puigdemont. La resposta de Junts en aquell moment va ser ambigua i es va centrar més a visibilitzar l’enuig per les formes. No obstant, passats uns dies, Turull ha donat per fet que els dos líders es trobaran: "Ja es farà". A més, el secretari general de Junts va revelar que Toni Castellà, vicepresident del partit i encarregat dels assumptes econòmics, i Josep Maria Cruset, portaveu adjunt al Congrés, es van entrevistar abans de Nadal amb representants d’ERC que ja els van avançar les línies mestres del pacte. "Hi ha hagut reunions i estem oberts a les que facin falta", va afirmar.
D’aquesta manera es va expressar Turull des de la seu de la patronal Cecot a Terrassa, amb què es va citar per explicar el seu rebuig del model de finançament pactat per ERC. Aquesta va ser la primera reunió d’una ronda de contactes amb les patronals i les entitats econòmiques més representatives de Catalunya per abordar amb elles aquest debat, tal com va explicar EL PERIÓDICO. El secretari general de Junts va acudir a la trobada acompanyat per Castellà i la regidora de Terrassa Meritxell Lluís, tot i que en aquesta ronda d’entrevistes també està previst que participi la vicepresidenta i portaveu al Congrés, Míriam Nogueras.
Fer un "front comú"
Turull va tornar a insistir que hi ha una "oportunitat" irrepetible d’aconseguir el concert econòmic i va desafiar de nou Esquerra a fer un "front comú" al Congrés per aconseguir-ho. "Hem de sortir a negociar des de l’ambició i no des de la resignació", va assenyalar. El postconvergent va recordar que quan el debat arribi al Congrés registraran una esmena a la totalitat amb text alternatiu, en què demanaran que Catalunya quedi fora del règim comú, i va donar per fet que a partir d’aquí es podran obrir "negociacions" al Congrés de Diputats.
La cita a Terrassa també va servir perquè la patronal vallesana traslladés directament al partit liderat per Puigdemont la seva posició, expressada ja dilluns passat de manera pública. El president de l’organització, Xavier Panés, va afirmar que el pacte arribat per ERC no compleix les "expectatives", però va valorar "molt positivament" que s’hagi posat sobre la taula el debat del nou finançament. Per aquesta raó, va animar a les formacions catalanes a millorar-lo i a fer "política en majúscules".
A més del Cecot, el partit té previstes més reunions, com la concertada amb el conegut com el G8. Aquesta plataforma està constituïda per Pimec, el Cercle d’Economia, el RACC, Barcelona Global, la fundació FemCat, el Col·legi d’Economistes, la Cambra de Comerç de Barcelona i la Fira de Barcelona. Foment del Treball també té previst veure’s amb els postconvergents per parlar del model de finançament.
- Una conductora de Monbus demana als passatgers que la guiïn per arribar a Manresa
- S'esfondra un mur de 8 metres que afecta diversos vehicles a l'accés principal de Cardona
- Un mort i una quinzena de ferits en el xoc d'un tren de l'R4 contra un mur de contenció caigut sobre la via a Gelida
- La nevada deixa mig metre de neu als Rasos de Peguera: 'No nevava tant des del temporal Glòria
- La família del nen atropellat a Avià rebutja un acord amb l'acusat
- Botiguers del carrer Guimerà de Manresa lamenten l’efecte negatiu en les vendes de les obres al vial
- Un cotxe de la policia atropella accidentalment una dona mentre feia un servei urgent
- La llevantada deixa Gósol sense llum, fa caure dues grans roques a Bagà i porta més de 50 centímetres de neu nova