El jutge ponent de la sentència de la Kitchen superarà el dia de jubilació
L’Audiència va avançar al 6 d’abril la vista oral, i per això Martel Rivero, que es retira el 4 de maig, podrà redactar la resolució
Tono Calleja Flórez
El magistrat encarregat de la sentència del cas Kitchen, Juan Francisco Martel Rivero, superarà en ple judici –que començarà el 6 d’abril i està previst que finalitzi el 28 de maig–, la data prevista de la seva jubilació, que és el 4 de maig, segons es desprèn dels acords adoptats l’11 de novembre i el 2 de desembre del 2025 per la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), amb un contingut a què ha tingut accés aquest diari.
El document declara "la jubilació voluntària" del magistrat destinat a la Sala Penal de l’Audiència Nacional, "quedant-ne demorada l’eficàcia fins al 4 de maig del 2026, ja que convergeixen a la seva sol·licitud, en la seva persona i en la seva situació administrativa tots els elements, condicions i requisits establerts", especifica. No obstant, aquesta situació no impedirà que Martel Rivero pugui redactar la sentència del cas, en què ha sigut processat, entre d’altres, l’exministre de l’Interior del PP Jorge Fernández Díaz, que s’enfronta a una petició per part de la Fiscalia Anticorrupció de 15 anys de presó, i el comissari jubilat José Manuel Villarejo (una petició de 19 anys). La normativa permet que si un magistrat compleix l’edat de jubilació quan ja ha començat un judici, com seria el cas Kitchen, es pugui mantenir en actiu fins que es dicti la sentència.
Precisament, una situació semblant a la que es va produir amb el magistrat del Tribunal Suprem Luciano Varela, que va superar l’edat de jubilació mentre formava part del tribunal que va jutjar el procés. La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial va acordar prorrogar "la jurisdicció del magistrat una vegada produïda la seva jubilació, per continuar formant part de la sala durant la totalitat del judici i totes les actuacions posteriors que siguin precises per al dictat de l’oportuna sentència".
En el cas Kitchen, una providència dictada el 25 de març del 2025 pels magistrats Teresa Palacios, Fermín Echarri i el mateix Juan Francisco Martel Rivero avançava "per necessitats del servei" les dates del judici. Inicialment estava previst per a "maig i juny del 2026", si bé sense concretar els dies, però va passar a desenvolupar-se a partir del 6 d’abril, sent el 28 de maig la data prevista de finalització.
